Redd, Ailesinin Evde Gitar Çalmasından Rahatsız Olduğu Gence Sahnesini Açtı
Geçtiğimiz günlerde genç bir müzisyen aile evindeki durumunu paylaşmıştı. Evdekilerin sesten rahatsız olduğu anları videosuna alan genç müzisyen ardından gitarıyla 'Sevmeden Geçer Zaman'ı seslendirdi. O video kısa sürede gündem oldu. Müzikten rahatsız olan diğer aile üyelerine de sitem dolu paylaşımlar yapıldı. Genç müzisyene şarkısını seslendirdiği ünlü rock grubu Redd güzel bir jest yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü grubun sosyal medya hesabından genç müzisyene büyük bir jest geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın