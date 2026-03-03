onedio
Redd, Ailesinin Evde Gitar Çalmasından Rahatsız Olduğu Gence Sahnesini Açtı

03.03.2026 - 23:02

Geçtiğimiz günlerde genç bir müzisyen aile evindeki durumunu paylaşmıştı. Evdekilerin sesten rahatsız olduğu anları videosuna alan genç müzisyen ardından gitarıyla 'Sevmeden Geçer Zaman'ı seslendirdi. O video kısa sürede gündem oldu. Müzikten rahatsız olan diğer aile üyelerine de sitem dolu paylaşımlar yapıldı. Genç müzisyene şarkısını seslendirdiği ünlü rock grubu Redd güzel bir jest yaptı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Genç müzisyen Redd'in 2012 çıkışlı Sevmeden Geçer Zaman parçasını seslendirdi.

Ünlü grubun sosyal medya hesabından genç müzisyene büyük bir jest geldi.

'Müziğin olduğu yerde 'gürültü' olmaz.🤘 

Bize ulaş; Sevmeden Geçer Zaman 'ı sahnemizde, binlerce kişiyle beraber ve istediğin kadar yüksek sesle tamamlayalım. Sahne senin!' ifadeleriyle destek paylaşımı yapıldı.

