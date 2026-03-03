Karadenizli Bir Aileye İftara Giden Kadın Hazırlanan Yöresel Yemekleri Paylaştı

Ülkemizin her bölgesi birbirinden eşsiz yemeklere ve kendine has mutfağına sahipi. Fakat Karadeniz mutfağı biraz tartışmalı. Genelse çeşitli otların hakim olduğu mutfak farklı bölgelerin insanlarına garip gelebiliyor. Elbette her biri oldukça sağlıklı olan bu yemeklerin her damağa hitap etmiyor olması oldukça normal.

Karadenizli bir aileye iftar yemeğine giden 'iremm_aydn' isimli sosyal medya kullanıcısı, hazırlanan yöresel yemekleri paylaştı. Yemekler Karadenizlilerin iştahını açarken diğerlerini biraz düşündürdü.