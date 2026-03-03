onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Karadenizli Bir Aileye İftara Giden Kadın Hazırlanan Yöresel Yemekleri Paylaştı

Karadenizli Bir Aileye İftara Giden Kadın Hazırlanan Yöresel Yemekleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.03.2026 - 22:45

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin her bölgesi birbirinden eşsiz yemeklere ve kendine has mutfağına sahipi. Fakat Karadeniz mutfağı biraz tartışmalı. Genelse çeşitli otların hakim olduğu mutfak farklı bölgelerin insanlarına garip gelebiliyor. Elbette her biri oldukça sağlıklı olan bu yemeklerin her damağa hitap etmiyor olması oldukça normal. 

Karadenizli bir aileye iftar yemeğine giden 'iremm_aydn' isimli sosyal medya kullanıcısı, hazırlanan yöresel yemekleri paylaştı. Yemekler Karadenizlilerin iştahını açarken diğerlerini biraz düşündürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@iremm_aydn/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her tencerede farklı bir ot.

Her tencerede farklı bir ot.

Ülkemizde yöresel otlar, onlarla yapılan yemekler her bölgede meşhur. Özellikle Ege bölgesi otları ile meşhur. Fakat Karadeniz'in bu otları kullanma biçimi ve yemeklerin kıvamı biraz alışılmışın dışında. Kadının paylaştığı yemekler Karadenizlilerin ağzını sulandırdı elbette. Fakat özellikle Güney Doğu mutfağına alışık olanlar 'Ben oruca devam ederim' yorumlarında bulundu.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın