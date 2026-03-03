onedio
article/share
Bakan Hakan Fidan’dan İran’ın Savaş Stratejisine Tepki

Hakan Fidan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 23:06

İran, ABD ve İsrail’in kendisine yönelik saldırıları sonrasında Körfez ülkelerindeki ABD üslerine füze göndermişti. Körfez ülkelerinin vurulması ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükselmişti. TRT Haber canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın savaş stratejisinin son derece hatalı olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Orta Doğu’da başlayan savaşla ilgili Türkiye’de aldıkları önlemleri de açıkladı.

İran, ABD ve İsrail tarafından ülkesinin bombalanması ve Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında Körfez ülkelerine saldırı başlatmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın çıkmaması için arabuluculuk yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırıların son derece yanlış olduğunu söyledi.

“Körfez ülkeleri, büyük bir kısmı, yani bu savaşın çıkmaması için çok çalıştılar esas itibarıyla. Yani ben yakından şahidim. Saldırıdan bir saat öncesine kadar Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı savaşın çıkmaması için uğraşıyordu. Yani aslında İran'ın lehine olacak bir noktada faaliyet gösteriyordu. Ama buna rağmen İran'ın hiçbir ayrım yapmadan arabulucu Umman'ı, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Ürdün'ü; yani bütün buraları bombalaması bence inanılmaz derecede yanlış bir strateji. Yani bölgedeki riski zaten çok ciddi yükseltiyor ama diğer taraftan kendisi perspektifinden bakıldığı zaman da son derece yanlış bir strateji.”

“Ben gidersem bölgeyi de götürürüm”

Fidan, İran’ın izlediği stratejiye ilişkin şunları kaydetti:

'Kendisine yönelik nihai bir saldırı değerlendirmesinde bulunduğu anda, 'Ben gidersem bölgeyi de beraberimde götürürüm' stratejisi ile bölgedeki diğer ülkelere, özellikle enerji altyapılarına... İran şunun çok iyi farkında, bölgedeki kritik ülkelerde bulunan enerji altyapılarının dünya ekonomisi için, istikrarı için, enerji güvenliği için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Buralara yönelik saldırılarını yapıyor.'

Bakan Hakan Fidan, Türkiye’nin Orta Doğu’da başlayan savaşla ilgili aldığı önlemleri de anlattı.

“Biz kendimizle ilgili bütün senaryoları çok profesyonel bir şekilde, kurumlar arası koordinasyon toplantılarıyla masaya yatırıyoruz. Tabii bu toplantılar sahadaki gelişmelere göre şekilleniyor. Yoğun bir koordinasyon faaliyeti içerisindeyiz. Özellikle insani cephede olan birtakım konularla ilgili yapılan koordinasyon toplantıları var. Milli Savunma’nın ve MİT’in içinde bulunduğu sürekli güvenlik değerlendirmeleriyle ilgili koordinasyon toplantılarımız var. Cumhurbaşkanımızı hemen hemen saatlik olarak bu konularda bilgilendiriyoruz. Sürekli kendisini bilgilendiriyoruz. Varsa talimatlarını alıyoruz, onayına arz ettiğimiz hususlar var, onları arz ediyoruz. Bu bir kriz yönetimi. Yani bu kriz yönetimine de biz devlet olarak, hükümet olarak çok alışığız, kurumsallaşmış durumdayız. Bununla ilgili takip etme, raporlama, görüş geliştirme, senaryo geliştirme... Onlarda bir sıkıntımız yok. Tabii bu senaryoların hepsini burada speküle etme durumunda değiliz. Adı üstünde senaryo. Yani biz profesyonel olarak bütün olasılıkları gözetmek durumundayız. Ona göre de ilgili devlet kurumlarıyla, kamu kurumlarıyla koordinasyonu yapmamız ve onlara 'hazır ol' uyarısında bulunmamız gerekiyor.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
