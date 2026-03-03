Bakan Hakan Fidan’dan İran’ın Savaş Stratejisine Tepki
İran, ABD ve İsrail’in kendisine yönelik saldırıları sonrasında Körfez ülkelerindeki ABD üslerine füze göndermişti. Körfez ülkelerinin vurulması ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte petrol fiyatları hızla yükselmişti. TRT Haber canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın savaş stratejisinin son derece hatalı olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Orta Doğu’da başlayan savaşla ilgili Türkiye’de aldıkları önlemleri de açıkladı.
İran, ABD ve İsrail tarafından ülkesinin bombalanması ve Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında Körfez ülkelerine saldırı başlatmıştı.
“Ben gidersem bölgeyi de götürürüm”
Bakan Hakan Fidan, Türkiye’nin Orta Doğu’da başlayan savaşla ilgili aldığı önlemleri de anlattı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
