onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bu Ramazan'ın Modası da Bu! Bir İçerik Üreticisi "Türkiye'nin En Pahalı İftar Menüsünü" Denedi

Bu Ramazan'ın Modası da Bu! Bir İçerik Üreticisi "Türkiye'nin En Pahalı İftar Menüsünü" Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.02.2026 - 19:49

İçerik Devam Ediyor

Ramazan'ın gelmesiyle sosyal medya da elbette Ramazan temalı paylaşımlarla doldu. Kimileri Ramazan'ı nasıl değerlendirdiğin, kimileri iftar hazırlığını, kimileri misafirleri ile geçirdiği iftar vaktini paylaşırken, 'lüks iftar menüleri' de sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Pahalı mekanlardaki iftarlar ve ödenen ücretler her birimizin ağzını açık bırakıyor elbette.

Bir içerik üreticisi 'Türkiye'nin en pahalı iftar menüsünü' denediği anları paylaştı. 'Benim her gün gelebileceğim bir yer değil' diyen içerik üreticisi menüye 7800 TL ödedi.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2027...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7800 TL'lik menünün içeriği şöyle;

7800 TL'lik menünün içeriği şöyle;

1. Büfe Ürünleri

  • Tatlılar: Lokum çeşitleri, cezerye, lokma, kadayıf, meyve çeşitleri, cevizli baklava.

  • İçecekler: Şerbetler (özellikle nar şerbeti öneriliyor).

  • Şarküteri ve Atıştırmalıklar: Kuru hurma, tahin-pekmez, zeytin çeşitleri, kuru incir, kuru kayısı, süzme yoğurt, komposto, kabak tatlısı, turşu çeşitleri, kuru helva çeşitleri.

2. Masada Serpme İftariyelikler

  • Bal, kaymak, Antep zeytin piyazı, tereyağı, mercimek fava, muhammara, zeytinyağlı taze fasulye, şarküteri tabağı, gavurdağı salatası.

3. Çorbalar

  • Çeşm-i Nigâr Çorbası

  • Günün Çorbası (Videoda Gerdaniye Çorbası servis ediliyor)

4. Ara Sıcaklar

  • Lahana Sarması

  • Sumaklı Yoğurt

  • Paçanga Böreği

  • İçli Köfte

  • Pideri Köfte

  • Sahanda Yumurta (Günlük olarak değişebilir)

  • Sahine (Özel bir ramazan lezzeti)

5. Ana Yemekler (Seçmeli)

  • Hünkarbeğendi

  • Kuzu İncikli Keşkek (Videoyu çeken kişinin tercihi)

  • Tas Kebabı, Patates Püresi ile

6. Tatlı Tabağı

  • Şefin hazırladığı özel lokmalık tabak (Güllaç, fıstıklı baklava, helva, kalburabastı, revani, kaymaklı ekmek kadayıfı, fırın sütlaç, ayva tatlısı gibi günlük değişen seçenekler).

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Başka bir restoranda verilen lüks iftar menüsünü de burada paylaşmıştık;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın