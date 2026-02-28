Bu Ramazan'ın Modası da Bu! Bir İçerik Üreticisi "Türkiye'nin En Pahalı İftar Menüsünü" Denedi

Ramazan'ın gelmesiyle sosyal medya da elbette Ramazan temalı paylaşımlarla doldu. Kimileri Ramazan'ı nasıl değerlendirdiğin, kimileri iftar hazırlığını, kimileri misafirleri ile geçirdiği iftar vaktini paylaşırken, 'lüks iftar menüleri' de sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Pahalı mekanlardaki iftarlar ve ödenen ücretler her birimizin ağzını açık bırakıyor elbette.

Bir içerik üreticisi 'Türkiye'nin en pahalı iftar menüsünü' denediği anları paylaştı. 'Benim her gün gelebileceğim bir yer değil' diyen içerik üreticisi menüye 7800 TL ödedi.