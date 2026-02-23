Okulda Çok Acıkınca Yanlışlıkla Yemek Yiyen Miniğin Panikle Orucunun Bozulup Bozulmadığını Sorduğu Anlar

Ramazan ayı geldi, pek çok evde oruç hazırlıkları günler öncesinden başladı. Bu süreçte minikler de ebeveynleri gibi oruç tutmaya heves ediyor. Fakat elbette zorluk yaşıyorlar. Her ne kadar aileleri mecbur olmadıklarını ya da yarım gün tutabileceklerini söylese de çocuklar, yetişkin olabildiklerini göstermek için tüm gün oruç tutmaya çalışıyor.
Okulda çok acıktığı için döner yiyen bir minik, bir hocaya giderek orucunun bozulup bozulmadığını sordu. Çocuğun dürüstlüğü ve mahcubiyeti hocayı güldürdü.
ahmetcim kul yetim gariban hakkı yeme ne yersen ye kardeşim
Yalnız o pek bı miniğe benzemiyor yaşı az değil bence 10 nun üstünde gibi
Hocam seviyorum dedi. Ben de yedim. Orucum bozulur mu? ...