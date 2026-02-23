onedio
Okulda Çok Acıkınca Yanlışlıkla Yemek Yiyen Miniğin Panikle Orucunun Bozulup Bozulmadığını Sorduğu Anlar

Pelin Yelda Göktepe
23.02.2026 - 14:51

Ramazan ayı geldi, pek çok evde oruç hazırlıkları günler öncesinden başladı. Bu süreçte minikler de ebeveynleri gibi oruç tutmaya heves ediyor. Fakat elbette zorluk yaşıyorlar. Her ne kadar aileleri mecbur olmadıklarını ya da yarım gün tutabileceklerini söylese de çocuklar, yetişkin olabildiklerini göstermek için tüm gün oruç tutmaya çalışıyor. 

Okulda çok acıktığı için döner yiyen bir minik, bir hocaya giderek orucunun bozulup bozulmadığını sordu. Çocuğun dürüstlüğü ve mahcubiyeti hocayı güldürdü.

"Soğan da koydurdun mu?"

Okulda çok acıkınca döner alan Ahmet, hocasına durumu tüm detaylarıyla anlattı. 'Unutarak bir şey yiyip içersek orucumuz bozulmaz' diyen hoca Ahmet'in içini rahatlattı.

yoksunn

ahmetcim kul yetim gariban hakkı yeme ne yersen ye kardeşim

Murat

Yalnız o pek bı miniğe benzemiyor yaşı az değil bence 10 nun üstünde gibi

gezginbiri.

Hocam seviyorum dedi. Ben de yedim. Orucum bozulur mu? ...