Bir Kadın Ramazan'da Ev Süsleyenlere Tepki Gösterdi: "Milletin Yılbaşı Süsüne Niye Karıştınız?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
23.02.2026 - 11:40 Son Güncelleme: 23.02.2026 - 11:44

Sosyal medya, her döneme ve gündeme uygun bir biçimde şekilleniyor ve pek çok şey kısa sürede akıma dönüşüyor. Ramazan ayının gelmesiyle de ev süsleme içerikleri sosyal medyada yerini almaya başladı. İnsanlar evlerini Ramazan ruhuna uygun şekilde süslemeye ve dekore etmeye başladı. 

Bir sosyal medya kullanıcısı ise bu videolar ile başlayan 'kutuplaştırıcı' dile dikkat çekerek duruma tepki gösterdi. 'İstediğimiz şeyleri nefret veya ötekileştirme amacı gütmeden yapamıyor muyuz?' diyen kadının sözleri gündem oldu.

"Madem Ramazan'da ev süsleyecektiniz milletin yılbaşı süsüne niye karıştınız?"

Yapılan ev süsleme paylaşımları pek çok kişi için teşvik edici olabiliyor. Fakat bazı videolar bir kesime ya da birilerine. gönderme yapmak  amacıyla da paylaşılabiliyor. Genç kadın bu duruma dikkat çekti. 'Biri yazmış ki 'Şimdi ev süsleme sırası bizde.' Sürekli bir gönderme var. Sen evini süsle de yılbaşında evini süsleyene niye tahrik edici, göndermeli paylaşım yaptın?' diyerek durumun geldiği noktaya tepki gösterdi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
tugce kurt

gördüğüm en haklı video uzun zamandır

yoksunn

dinlerde hoş görü yoktur var derler ama yoktur

Mubeyyen Torun

Ne boş tartışmalar.....