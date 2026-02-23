Bir İçerik Üreticisi Sisteme Karşı Duranların Dikkat Etmesi Gereken Manipülasyonu Anlattı: "Recuperation"

Günümüzde karşı bir fikir olarak ortaya çıkan pek çok şey aslında bir anda o karşı çıktığı fikrin öznesine ya da kendisine dönüşebiliyor. Özellikle sosyal medyanın da etkisiyle karşıt bir fikir olarak ortaya çıkan pek çok akım, bir anda bambaşka bir olaya evrilebiliyor. Örneğin son zamanlarda tüketim çılgınlığına tepki olarak doğan 'minimal yaşam' bir anda 'clean girl' estetiğine dönüşerek tüketim çılgınlığının ta kendisi haline geldi.

İçerik üreticisi Ayşe Eser tam olarak bu noktada dikkat edilmesi gereken manipülasyon tekniğini anlattı. 'Sisteme karşı duranların en çok dikkat etmesi gereken manipülasyon yöntemi' olarak tanımladığı Recuperation pek çok kişiye aydınlatma yaşattı.