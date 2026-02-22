Tanıdık Geldi mi? Uzman Klinik Psikolog Merve Yıldırım Narsist Bir Erkeğin Muhtemel İlişkisini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSSq0Lkjb3u/
Narsisizm, genel olarak basit bir durum gibi algılansa da, aslında karmaşık ve ciddi bir mesele. Bu durum, özellikle narsist kişinin ilişki içerisinde olduğu insanları ciddi şekilde etkiliyor hatta onların psikolojisinde ciddi hasarlar bırakabiliyor. Narsizm, kişinin kendine aşırı düşkünlüğü ve başkalarını küçümseme eğilimi olarak tanımlanır. Elbette bu da ilişki kurduğu insanlar için, durum doğru analiz edilmediğinde tam bir sınava dönüşebiliyor.
Uzman Klinik Psikolog Merve Yıldırım, “Narsist bir erkeğin muhtemel ilişkisi nasıl olur?” detaylı bir şekilde anlattı. Anlattığı senaryo pek çok kişiye tanıdık geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki narsist birine karşı bizim nasıl davranmamız gerekiyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Anlattığınız “narsist erkekle muhtemel ilişki” anlattığınız kadar basit bir şey değil. Olay sadece “sevgi, ilgi, beğenilmek” vs. değil yani.