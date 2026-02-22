onedio
Tanıdık Geldi mi? Uzman Klinik Psikolog Merve Yıldırım Narsist Bir Erkeğin Muhtemel İlişkisini Anlattı

Tanıdık Geldi mi? Uzman Klinik Psikolog Merve Yıldırım Narsist Bir Erkeğin Muhtemel İlişkisini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2026 - 10:02

Narsisizm, genel olarak basit bir durum gibi algılansa da, aslında karmaşık ve ciddi bir mesele. Bu durum, özellikle narsist kişinin ilişki içerisinde olduğu insanları ciddi şekilde etkiliyor hatta onların psikolojisinde ciddi hasarlar bırakabiliyor. Narsizm, kişinin kendine aşırı düşkünlüğü ve başkalarını küçümseme eğilimi olarak tanımlanır. Elbette bu da ilişki kurduğu insanlar için, durum doğru analiz edilmediğinde tam bir sınava dönüşebiliyor. 

Uzman Klinik Psikolog Merve Yıldırım, “Narsist bir erkeğin muhtemel ilişkisi nasıl olur?” detaylı bir şekilde anlattı. Anlattığı senaryo pek çok kişiye tanıdık geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSSq0Lkjb3u/
Peki narsist birine karşı bizim nasıl davranmamız gerekiyor?

Peki narsist birine karşı bizim nasıl davranmamız gerekiyor?

1. 'Gri Kaya' (Grey Rock) Yöntemini Uygula

Narsistler duygusal tepkilerden beslenir. Tartışma, ağlama ya da aşırı öfke onlar için 'yakıttır'. Ona karşı bir kaya kadar sıkıcı ve tepkisiz ol. Kısa cevaplar ver ('Evet', 'Hayır', 'Anlıyorum'). Burada amaç seninle vakit geçirmeyi veya seni kışkırtmayı artık 'eğlenceli' bulmamasını sağlamak.

2. Sınırlarını Esnetme (Net Ol)

'Hayır' dediğinde bunu bir pazarlık konusu yapmasına izin verme. Seni suçladığında 'Bu senin görüşün, ben böyle düşünmüyorum' de ve konuyu kapat. Uzun açıklamalar yapmak, ona seni manipüle etmesi için yeni açık kapılar verir.

3. Kendi Gerçekliğine Güven (Gaslighting'e Dikkat!)

Seni olayları yanlış hatırladığına veya 'aşırı hassas' olduğuna ikna etmeye çalışacaktır. Yaşadığın önemli olayları veya tartışmaları (eğer güvenli hissetmiyorsan) not al ya da güvenilir bir arkadaşınla paylaş. Kendi hafızanı ve mantığını koruman çok kritik.

4. Onu Değiştirmeye Çalışmaktan Vazgeç

En büyük tuzak budur: 'Eğer daha çok seversem, o eski nazik haline döner.' O başlangıçtaki 'ideal' kişi gerçek değildi, sadece seni etkilemek için kullandığı bir yöntemdi. Onu değiştirebileceğine inanmak, narsistin eline en büyük kozu vermektir.

5. Duygusal Mesafeni Koy

Onun onayına veya sevgisine olan ihtiyacını (mümkünse) başka kaynaklardan (arkadaşlar, aile, hobiler, profesyonel destek) karşıla. Narsist senin tek onay mekanizman olduğu sürece, seni kontrol etmeye devam eder.

twitter.com
twitter.com
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Saliha Eker

Anlattığınız “narsist erkekle muhtemel ilişki” anlattığınız kadar basit bir şey değil. Olay sadece “sevgi, ilgi, beğenilmek” vs. değil yani.