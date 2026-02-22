Tanıdık Geldi mi? Uzman Klinik Psikolog Merve Yıldırım Narsist Bir Erkeğin Muhtemel İlişkisini Anlattı

1. 'Gri Kaya' (Grey Rock) Yöntemini Uygula

Narsistler duygusal tepkilerden beslenir. Tartışma, ağlama ya da aşırı öfke onlar için 'yakıttır'. Ona karşı bir kaya kadar sıkıcı ve tepkisiz ol. Kısa cevaplar ver ('Evet', 'Hayır', 'Anlıyorum'). Burada amaç seninle vakit geçirmeyi veya seni kışkırtmayı artık 'eğlenceli' bulmamasını sağlamak.

2. Sınırlarını Esnetme (Net Ol)

'Hayır' dediğinde bunu bir pazarlık konusu yapmasına izin verme. Seni suçladığında 'Bu senin görüşün, ben böyle düşünmüyorum' de ve konuyu kapat. Uzun açıklamalar yapmak, ona seni manipüle etmesi için yeni açık kapılar verir.

3. Kendi Gerçekliğine Güven (Gaslighting'e Dikkat!)

Seni olayları yanlış hatırladığına veya 'aşırı hassas' olduğuna ikna etmeye çalışacaktır. Yaşadığın önemli olayları veya tartışmaları (eğer güvenli hissetmiyorsan) not al ya da güvenilir bir arkadaşınla paylaş. Kendi hafızanı ve mantığını koruman çok kritik.

4. Onu Değiştirmeye Çalışmaktan Vazgeç

En büyük tuzak budur: 'Eğer daha çok seversem, o eski nazik haline döner.' O başlangıçtaki 'ideal' kişi gerçek değildi, sadece seni etkilemek için kullandığı bir yöntemdi. Onu değiştirebileceğine inanmak, narsistin eline en büyük kozu vermektir.

5. Duygusal Mesafeni Koy

Onun onayına veya sevgisine olan ihtiyacını (mümkünse) başka kaynaklardan (arkadaşlar, aile, hobiler, profesyonel destek) karşıla. Narsist senin tek onay mekanizman olduğu sürece, seni kontrol etmeye devam eder.