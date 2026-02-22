onedio
Genetik Mühendisi Dilara Sarı Denedi: "Bakır Bakteri Öldürür" Şehir Efsanesi mi Doğru mu?

Pelin Yelda Göktepe
22.02.2026 - 09:04

Mutfakta kullandığımız ürünlerin sağlık açısından en iyi olanını bulmaya çalışıyoruz. Özellikle saklama kapları, kesme tahtaları ve bardaklar gibi sık kullandığımız ürünlerin hangi maddeden üretilmiş olması gerektiğini çok iyi araştırmamız gerekiyor. Çünkü masum sandığımız pek çok madde aslında kanserojen olabiliyor. 

Genetik Mühendisi Dilara Sarı bakırın bakteri öldürürüp öldürmediğini denedi. Ortaya ise şaşırtıcı bir sonuç çıktı.

Pis olduğuna emin olduğu sudan örnek aldı.

Aynı suyu hem plastik kaba hem bakır kaba koyarak iki sudan da örnek aldı. Örnekleri besilerine ekerek sonuçları gözlemledi.

Sonucu da buradan izleyebilirsiniz;

Bakır bakterileri nasıl öldürür?

Bakırın bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaları öldürme yeteneği bilimsel bir gerçek. Bu duruma bilim literatüründe 'Oligodinamik Etki' denir. Bakır, bu özelliği sayesinde binlerce yıldır 'doğal bir dezenfektan' olarak kullanılır. Peki bakır bakterileri nasıl öldürür?

  • Hücre Zarını Delme: Bakır iyonları, bakterinin dış koruma kalkanı olan hücre zarına saldırarak orada gedikler açar.

  • Oksidatif Stres: Bakır, hücrenin içine sızarak hücrenin nefes almasını ve metabolizmasını bozar.

  • DNA Parçalama: Bakır iyonları bakterinin DNA'sını ve RNA'sını parçalayarak onun çoğalmasını ve mutasyon geçirmesini engeller. Bu durum, bakterinin direnç kazanmasını da önler.

