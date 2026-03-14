Fenomen Ayşegül Eraslan'ın Şüpheli Ölümünde Cinayet İddiası! Arkadaşları Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 13:44

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulundu. Eraslan’ın yaşamına son verdiği ileri sürülürken yeni iddialar ortaya atıldı. Ayşegül Eraslan’ın arkadaşı Semih Palancı, olayın cinayet olduğunu iddia etti. Eraslan’ın bir diğer arkadaşı Buse Şahbaz ise ölümün şüpheli olduğunu dile getirdi.

Moda yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulundu.

Sosyal medya hesabından kanlı bir veda notu paylaşan Ayşegül Eraslan’ın cansız bedeni evinde bulundu. Eraslan bir başka paylaşımında ise 'Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' ifadelerine yer verdi. Eraslan’ın yaşamına son verdiği değerlendirilirken yakın arkadaşları olayın cinayet olabileceğini ileri sürdü.

"Kesinlikle şüpheli ölüm. Savcımızın olayın araştırılmasına dair bir karar aldığını öğrendik."

Ayşegül Eraslan'ın yakın arkadaşı Buse Şahbaz, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Eraslan'ın ölümünün şüpheli olduğunu belirten Şahbaz, 'Sayın savcımızın olayın araştırılmasına dair bir karar aldığını öğrendik' dedi.

Şahbaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Adli Tıp yetkililerinin bize aktardığı bilgiler doğrultusunda, bileğinde kesiğe bağlı bir hasar var ancak damara temas etmemiş bu kesik, otopsi raporunda boynunda kırık tespit edilmiş ancak bu kırık kendini asarak gerçekleşebilecek bir kırık değilmiş bu sonuçlar doğrultusunda Konuyla ilgili tüm süreci yakinen takip ediyor olacağım çünkü başından beri intihar olduğuna dair şüphelerim vardı ki zaten Adli Tıp'taki yetkililer de konunun araştırılıp iyice incelenmesi ve her türlü bilginin dosyaya eklenmesinin süreci hızlandıracağı yönünde bir öneride bulundu.'

Videolu açıklamada bulunan Şahbaz, 'Otopsi raporu için detaylı bilgiyi aldık. Şüphelim ölüm. Evde 2 kişinin sıkıştırdığı söyleniyor. Konuyla alakalı intihar deniliyor ama ev dubleksti üst kattan düşmüş gibi görünüyor. Bir gün sonra kardeşi gelecekmiş düğün hazırlığı varmış. Bu kesinlikle şüpheli ölüm' ifadelerini kullandı.

Ayşegül Eraslan'ın arkadaşı Semih Palancı'dan cinayet iddiası: "Cinayete kurban gitti arkadaşımız."

Semih Palancı videoda şu iddialarda bulundu:

“Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu. Gece atmış olduğu storyi ve kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda bilekleri kesilerek, boynu boğazı sıkılarak asılmış pozisyonu verilerek intihar etti gibi gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
