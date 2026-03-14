Fenomen Ayşegül Eraslan'ın Şüpheli Ölümünde Cinayet İddiası! Arkadaşları Açıkladı

Ayşegül Eraslan'ın yakın arkadaşı Buse Şahbaz, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Eraslan'ın ölümünün şüpheli olduğunu belirten Şahbaz, 'Sayın savcımızın olayın araştırılmasına dair bir karar aldığını öğrendik' dedi.

Şahbaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Adli Tıp yetkililerinin bize aktardığı bilgiler doğrultusunda, bileğinde kesiğe bağlı bir hasar var ancak damara temas etmemiş bu kesik, otopsi raporunda boynunda kırık tespit edilmiş ancak bu kırık kendini asarak gerçekleşebilecek bir kırık değilmiş bu sonuçlar doğrultusunda Konuyla ilgili tüm süreci yakinen takip ediyor olacağım çünkü başından beri intihar olduğuna dair şüphelerim vardı ki zaten Adli Tıp'taki yetkililer de konunun araştırılıp iyice incelenmesi ve her türlü bilginin dosyaya eklenmesinin süreci hızlandıracağı yönünde bir öneride bulundu.'

Videolu açıklamada bulunan Şahbaz, 'Otopsi raporu için detaylı bilgiyi aldık. Şüphelim ölüm. Evde 2 kişinin sıkıştırdığı söyleniyor. Konuyla alakalı intihar deniliyor ama ev dubleksti üst kattan düşmüş gibi görünüyor. Bir gün sonra kardeşi gelecekmiş düğün hazırlığı varmış. Bu kesinlikle şüpheli ölüm' ifadelerini kullandı.