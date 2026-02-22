onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mesele Sadece Kolaylık Değilmiş: Seçim Zamanı Oyumuzu Neden Okullarda Kullanıyoruz?

Mesele Sadece Kolaylık Değilmiş: Seçim Zamanı Oyumuzu Neden Okullarda Kullanıyoruz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2026 - 09:34

İçerik Devam Ediyor

Seçim döneminde, hepimiz yaşadığımız yere en yakın eğitim kurumlarında oyumuzu kullanıyoruz. Fiziksel koşulları bakımından okullar, bu tür bir etkinlik için son derece elverişli mekanlar. Bu yüzden oy verme işlemi için okulların tercih edildiği düşünülüyor. Peki gerçekten tek sebep bu mu?

Bir içerik üreticisi, oylarımızı okullarda kullanmamızın altındaki psikolojik gerçeği anlattı. Yapılan deneylerden verdiği örneklerle anlattığı bilgiler pek çok kişiye aydınlatma yaşattı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2025...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoda anlatılana göre, seçimlerde oylarımızı okullarda kullanmamızın sebebi sadece mekanın uygun olması değil, psikolojideki "tetiklenme etkisi" ile de ilgili. Peki bu nasıl oluyor?

Videoda anlatılana göre, seçimlerde oylarımızı okullarda kullanmamızın sebebi sadece mekanın uygun olması değil, psikolojideki "tetiklenme etkisi" ile de ilgili. Peki bu nasıl oluyor?

1. Psikolojik Etki (Tetiklenme)

İnsanların kararları ve yargıları, içinde bulundukları ortamdan sandığımızdan daha fazla etkileniyor. Videoda bahsedilen Arizona'daki bir çalışmaya göre, sandıkların okullara kurulması, halkın okullara ayrılan bütçenin artırılması yönündeki yasa tekliflerine verdiği desteği artırıyor.

2. Sorumluluk Bilinci

Okul ortamı, bir ulusun sadece siyasi geleceğini değil, eğitim gibi hayati bir misyonla inşa edilecek varoluşsal geleceğinide hatırlatıyor. Bu atmosfer, seçmenin oy kullanırken hissettiği sorumluluk duygusunu tetikliyor.

3. Gözlemlenme Hissi

İngiltere'de yapılan bir başka deneye göre bir ofis mutfağına asılan çiçek resimleri yerine, dikkatle bakan gözlerin olduğu bir afiş asıldığında, çalışanların içecekler için para kutusuna bıraktığı miktar üç kat artmış. Bu durum, insanların 'gözlemleniyor olma' hissiyle nasıl daha etik veya kuralcı davranmaya yöneldiğini gösteriyor.

Özetle okullarda oy kullanmak, bizi bilinçaltımızda toplumsal geleceğimiz ve sorumluluklarımız hakkında daha derin düşünmeye 'tetikliyor'.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın