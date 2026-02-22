onedio
Söylediği İlahiyi Dillere Dolayan Celal Karatüre İlk Kez Bir İlahiyi Sosyal Medya Akımına Dönüştürdü

Söylediği İlahiyi Dillere Dolayan Celal Karatüre İlk Kez Bir İlahiyi Sosyal Medya Akımına Dönüştürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2026 - 15:54

Sosyal medyada zaman zaman bazı şarkılar viral oluyor ve tüm sosyal medyayı ele geçiriyor bildiğiniz üzere. Hatta bu şarkıların yeni olması da gerekmiyor. Bir dönem yapılmış ama unutulmuş şarkılar da yıllar sonra yeniden hayat bulabiliyor. Fakat son günlerde bir şarkı değil, sosyal medya tarihinde ilk kez bir ilahi viral oldu. 

Celal Karatüre isimli sosyal medya kullanıcısının seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' bir anda dillere dolandı ve sosyal medyada akıma dönüştü.

İlahi kısa sürede o kadar dile dolandı ki, okul bahçelerinde bile söylenmeye başladı.

Şarkıların akım haline gelip dilimize dolanmasına yeni alışmışken bir ilahinin dilimize dolanması herkesi şaşırttı elbette.

İstanbul’da bir ortaokul öğrencileri, geziye giderken bindikleri otobüste viral olan o ilahiyi söyledi;

Son olarak da Türk tasavvuf müziği sanatçısı Abdurrahman Önül, Celal Karatüre ile düet gerçekleştirdi.

👇

Pelin Yelda Göktepe
