İçerik Üreticisi Anıl Can'ın Paylaştığı "Geçmişe Götüren Sesler"le Çocukluk Yıllarımıza Dönüyoruz

Geçmişi hatırlamak her zaman sadece anılarla olmuyor. Bazı kokular ve sesler, hafızalarımızın en derin köşelerinde saklanan anıları canlandırabiliyor. Çocukluk dönemimizde karşılaştığımız bu tür duyusal uyarımlar, zihnimizin derinlerine kazınıyor ve orada kalıcı bir iz bırakıyor. Hiç ummadığımız bir anda karşılaştığımız bir koku veya ses aniden bizi geçmişe döndürüp çocukluğumuzun anılarını canlandırabiliyor.
İçerik üreticisi 'anilcananil' her birimizi geçmişe götüren bazı sesleri paylaştı. Sesler özellikle 90'lar nesline tatlı bir nostalji yaşattı.
MSN, Mario, Tetris...
👇
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
