İçerik Üreticisi Anıl Can'ın Paylaştığı "Geçmişe Götüren Sesler"le Çocukluk Yıllarımıza Dönüyoruz

Geçmişi hatırlamak her zaman sadece anılarla olmuyor. Bazı kokular ve sesler, hafızalarımızın en derin köşelerinde saklanan anıları canlandırabiliyor. Çocukluk dönemimizde karşılaştığımız bu tür duyusal uyarımlar, zihnimizin derinlerine kazınıyor ve orada kalıcı bir iz bırakıyor. Hiç ummadığımız bir anda karşılaştığımız bir koku veya ses aniden bizi geçmişe döndürüp çocukluğumuzun anılarını canlandırabiliyor.

İçerik üreticisi 'anilcananil' her birimizi geçmişe götüren bazı sesleri paylaştı. Sesler özellikle 90'lar nesline tatlı bir nostalji yaşattı.