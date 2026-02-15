onedio
Şeyda Erdoğan ve Ceren Morova Çektikleri Makyaj Videosu ile Y Kuşağına Nostalji Yaşattı

Şeyda Erdoğan ve Ceren Morova Çektikleri Makyaj Videosu ile Y Kuşağına Nostalji Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2026 - 13:33

Y kuşağı, dijital dünyayla ilk kez tanışan nesil. Bu durum, onların kendine has bir internet kullanım biçimi oluşturmasına yol açtı haliyle. Sosyal medya şu an hayatımızın tam merkezinde ve herkes, kendi kullanım biçimini kendisi belirliyor. Fakat o dönemde belirli trendler oluşuyor ve o trendler takip ediliyordu. 

İçerik üreticisi Şeyda Erdoğan ve Ceren Morova Özer, çektikleri makyaj videosu ile Y kuşağını o günlere götürdü. Videodaki her detay gençliği o döneme denk gelmiş olanlara nostalji yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUv_mmTjssg/
Saçlar, makyaj, yazı stili...

Saçlar, makyaj, yazı stili...

Moda her dönem büyük kitleleri etkiliyor elbette fakat o dönemde moda anlayışı da sınırlıydı. Herkeste benzer saçlar, aynı makyaj stili ve aynı aksesuarlar görülüyordu. Hatta popüler olan bir aksesuar, heme hemen her yerde satılmaya başlanıyordu. O dönemin kendine has bir konuşma ve yazı stili de vardı. Bu stil de tüm sosyal medyayı etkisi altına alıyordu haliyle. Video ile nostalji yaşayan Y kuşağı, yaptıkları yorumlarla da videonun atmosferini devam ettirdi.

