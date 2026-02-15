Şeyda Erdoğan ve Ceren Morova Çektikleri Makyaj Videosu ile Y Kuşağına Nostalji Yaşattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUv_mmTjssg/
Y kuşağı, dijital dünyayla ilk kez tanışan nesil. Bu durum, onların kendine has bir internet kullanım biçimi oluşturmasına yol açtı haliyle. Sosyal medya şu an hayatımızın tam merkezinde ve herkes, kendi kullanım biçimini kendisi belirliyor. Fakat o dönemde belirli trendler oluşuyor ve o trendler takip ediliyordu.
İçerik üreticisi Şeyda Erdoğan ve Ceren Morova Özer, çektikleri makyaj videosu ile Y kuşağını o günlere götürdü. Videodaki her detay gençliği o döneme denk gelmiş olanlara nostalji yaşattı.
Saçlar, makyaj, yazı stili...
👇
