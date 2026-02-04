onedio
Roma’daki Trevi Çeşmesi’nin Ücretli Hale Geldiği İlk Güne Denk Gelen Türk Basının İlgi Odağı Oldu

Pelin Yelda Göktepe
04.02.2026 - 12:52

Roma'nın en turistik noktalarından biri olan tarihi Trevi Çeşmesi'nin turistler için ücretli olacağı konuşuluyordu. 2 Şubat 2026 itibarıyla bu karar resmen hayata geçirildi. Roma Belediyesi'nin aldığı kararla, çeşmeye bozuk para atmak isteyen yabancı turistlerden artık 2 Euro giriş ücreti alınıyor. 

Bu kararın alındığı güne denk gelen 'pelinais' isimli sosyal medya kullanıcısı, İtalya'da basının ilgi odağı oldu. O anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUQJ4UZCJdk/
Peki neden böyle bir karar alındı?

Peki neden böyle bir karar alındı?

Uzun zamandır gündemde olan bu düzenleme kontrolsüz kalabalığı yönetmek, tarihi yapının restorasyon maliyetlerini karşılamak ve yankesicilik gibi güvenlik sorunlarının önüne geçmek amacıyla başlatılmış. Son zamanlarda kalabalıkta turistlerin zor anlar yaşadığı, hatta çeşme önünde fotoğraf çekilmek isteyenlerin kargaşaya sebep olduğu, bunun da tarihi çeşmeye zarar verdiği konuşuluyordu. Kararın ardında bölgede nelerin değişeceği ise henüz merak konusu.

