Roma’daki Trevi Çeşmesi’nin Ücretli Hale Geldiği İlk Güne Denk Gelen Türk Basının İlgi Odağı Oldu

Roma'nın en turistik noktalarından biri olan tarihi Trevi Çeşmesi'nin turistler için ücretli olacağı konuşuluyordu. 2 Şubat 2026 itibarıyla bu karar resmen hayata geçirildi. Roma Belediyesi'nin aldığı kararla, çeşmeye bozuk para atmak isteyen yabancı turistlerden artık 2 Euro giriş ücreti alınıyor.
Bu kararın alındığı güne denk gelen 'pelinais' isimli sosyal medya kullanıcısı, İtalya'da basının ilgi odağı oldu. O anları kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.
Peki neden böyle bir karar alındı?
