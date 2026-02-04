onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
5 Yıldızlı Otel Gibi: Sinop'ta Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdunun Muazzam Manzarasını Paylaştı

5 Yıldızlı Otel Gibi: Sinop'ta Bir Öğrenci Kaldığı KYK Yurdunun Muazzam Manzarasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.02.2026 - 08:46

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin üç yanı sularla çevrili olduğundan harika plajlara, denizlere ve sahil şeridine sahibiz. Bu benzersiz konumu haliyle muazzam manzaraları izlememize olanak tanıyor. Bu eşsiz manzaralara sahip evlerde yaşamak ise pek çok kişinin hayali. Bu hayale herhangi bir ücret ödemeden kavuşanlar da varmış.

Bir öğrenci, kaldığı KYK Yurdu'nun manzarasını paylaştı. O görüntüleri 'Hayattaki bütün şansını KYK Yurdunda kullanınca' notuyla paylaştı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu nerenin manzarası?

Peki bu nerenin manzarası?

Bug görüntülerdeki eşsiz manzara Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Erkek Öğrenci Yurdu veya benzer konumdaki yurtlar olabileceği düşünülüyor. Orada yaşayanlar manzaranın gerçekten kusursuz göründüğünü, tam olarak yaşanılacak bir yer olduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın