ABD'de Yaşayan Bir Türk İlginç Bir Biçimde Yağan Karı Gösterdi

Kar pek çok kişi için oldukça heyecan verici ve eğlenceli bir doğa olayı. Çocukluk yıllarımızdan beri, senede yalnızca birkaç kere gelen oyunların heyecanını temsil eden kar, elbette pek çok alanda günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Aynı zamanda karın bazı bölgelerde pek de kartopu oynamak ya da kardan adam yapmak için elverişli bir biçimde yağmadığını biliyor muydunuz?

ABD'de yaşayan bir Türk, ilginç bir biçimde yağan kar karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Karın tuz gibi dağılan yapısı pek çok kişinin dikkatini çekti.