ABD'de Yaşayan Bir Türk İlginç Bir Biçimde Yağan Karı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
31.01.2026 - 18:02

Kar pek çok kişi için oldukça heyecan verici ve eğlenceli bir doğa olayı. Çocukluk yıllarımızdan beri, senede yalnızca birkaç kere gelen oyunların heyecanını temsil eden kar, elbette pek çok alanda günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Aynı zamanda karın bazı bölgelerde pek de kartopu oynamak ya da kardan adam yapmak için elverişli bir biçimde yağmadığını biliyor muydunuz?

ABD'de yaşayan bir Türk, ilginç bir biçimde yağan kar karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Karın tuz gibi dağılan yapısı pek çok kişinin dikkatini çekti.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2016...
Peki karın bu şekilde olmasının sebebi ne?

Videoda gösterilen karın 'garip' görünmesinin temel nedeni, havanın çok soğuk ve kuru olması. Durumun bilimsel açıklaması ise şöyle;

  • Düşük Nem ve Aşırı Soğuk: Hava sıcaklığı sıfırın çok altına düştüğünde kar taneleri birbirine yapışmak yerine toz gibi kalır. Karın 'ıslak' olması ve top haline gelmesi için sıcaklığın donma noktasına (0°C) yakın olması gerekir. Videodaki gibi aşırı soğuklarda kar taneleri kuru kristaller halindedir.

  • Karın Yapışmaması: Islak karda, kar tanelerinin etrafında ince bir su tabakası olur ve bu tabaka taneleri birbirine yapıştırarak kar topu yapmanıza veya karın elinizde erimesine izin verir. Ancak hava çok soğuksa bu su tabakası oluşmaz, kar elinize değdiğinde bile hemen erimez ve kum gibi akar gider.

  • Tuz veya Kimyasallar: Bazı durumlarda, yollara dökülen tuz veya buz çözücü kimyasallar karın yapısını değiştirerek onun daha 'yapay' veya 'toz' gibi görünmesine neden olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
