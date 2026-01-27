onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Denizli'de Manzaraya Karşı Fotoğraf Çekilmek İsteyen Kadın Felaketin Eşiğinden Döndü

Denizli'de Manzaraya Karşı Fotoğraf Çekilmek İsteyen Kadın Felaketin Eşiğinden Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 16:32

İçerik Devam Ediyor

Turistik bölgeler ve kamu alanları, güvenliğin en üst düzeyde olması gereken yerlerin başında geliyor. Zira, bu bölgelerde hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğunluğu, pek çok tehlike için de ortam oluşturuyor. Çünkü bu alanlar genellikle kalabalık olduğu için, her türlü olumsuz durumun hızla yayılma riski de bulunuyor. 

'mervearslanm' isimli TikTok kullanıcısı Denizli'de manzaraya karşı fotoğraf çektirmek isterken yaşadığı kazayı paylaştı. O anlar izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervearslanm/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Korkuluk kırıldı.

Korkuluk kırıldı.

Kadın fotoğraf çektirdiği sırada korkuluk bir anda kırıldı. Neyseki kısa sürede dengesini sağlayan kadın düşmekten kıl payı kurtuldu. Bu sorumsuzluk ise tepki çekti.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Fotoğraf çektirelecek bir alanınız olmasa hiçbirşeysiniz, onu da becerememişsiniz zaten👏

Kedi Oyuncağı

etkileşim manyaklığı