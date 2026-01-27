Denizli'de Manzaraya Karşı Fotoğraf Çekilmek İsteyen Kadın Felaketin Eşiğinden Döndü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervearslanm/...
Turistik bölgeler ve kamu alanları, güvenliğin en üst düzeyde olması gereken yerlerin başında geliyor. Zira, bu bölgelerde hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğunluğu, pek çok tehlike için de ortam oluşturuyor. Çünkü bu alanlar genellikle kalabalık olduğu için, her türlü olumsuz durumun hızla yayılma riski de bulunuyor.
'mervearslanm' isimli TikTok kullanıcısı Denizli'de manzaraya karşı fotoğraf çektirmek isterken yaşadığı kazayı paylaştı. O anlar izleyenlerin de yüreklerini ağızlarına getirdi.
Korkuluk kırıldı.
