Almanya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Marketlerde Tasarruf İçin Başlatılan Uygulamayı Gösterdi

Marketlerde sebze ve meyveler, çabuk bozulabiliyor ve tazeliğini hızla yitirebiliyor. Bu durum ciddi bir israfa sebep oluyor. Bunun için çabuk bozulabilecek olan bu ürünlerin hızlı bir şekilde satılması gerekiyor. Bunun için genel olarak fiyatları düşürme yoluna gidiliyor. Almanya'da ise bunun için farklı bir çözüm var.

Almanya'da yaşayan bir kadın, israfı önlemek amacıyla yapılan Retter Tüte uygulamasını gösterdi. 3 euroya satılan poşetin içinden çıkan ürünler, pek çok kişiye oldukça mantıklı geldi.