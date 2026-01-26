onedio
Almanya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Marketlerde Tasarruf İçin Başlatılan Uygulamayı Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
26.01.2026 - 14:56

Marketlerde sebze ve meyveler, çabuk bozulabiliyor ve tazeliğini hızla yitirebiliyor. Bu durum ciddi bir israfa sebep oluyor. Bunun için çabuk bozulabilecek olan bu ürünlerin hızlı bir şekilde satılması gerekiyor. Bunun için genel olarak fiyatları düşürme yoluna gidiliyor. Almanya'da ise bunun için farklı bir çözüm var. 

Almanya'da yaşayan bir kadın, israfı önlemek amacıyla yapılan Retter Tüte uygulamasını gösterdi. 3 euroya satılan poşetin içinden çıkan ürünler, pek çok kişiye oldukça mantıklı geldi.

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2015...
10 Euro'ya kadar tasarruf edilebiliyor.

Marketler, raf ömrü dolmak üzere olan, ambalajı hafif hasarlı veya görüntüsü pek iyi olmayan taze meyve ve sebzeleri çöpe atmak yerine bu 'Retter-Tüte' (Kurtarma Çantası) adı verilen poşetlere koyuyorlar. Videoda da belirtildiği gibi, bu çantalar genellikle 3 Euro gibi çok düşük ve sabit bir fiyattan satılıyor. İçindeki ürünlerin toplam normal satış değeri genellikle 10-15 Euro’yu bulabiliyor. Bu da tüketici için ciddi bir tasarruf sağlıyor.

