Almanya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Marketlerde Tasarruf İçin Başlatılan Uygulamayı Gösterdi

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2015...
Marketlerde sebze ve meyveler, çabuk bozulabiliyor ve tazeliğini hızla yitirebiliyor. Bu durum ciddi bir israfa sebep oluyor. Bunun için çabuk bozulabilecek olan bu ürünlerin hızlı bir şekilde satılması gerekiyor. Bunun için genel olarak fiyatları düşürme yoluna gidiliyor. Almanya'da ise bunun için farklı bir çözüm var.
Almanya'da yaşayan bir kadın, israfı önlemek amacıyla yapılan Retter Tüte uygulamasını gösterdi. 3 euroya satılan poşetin içinden çıkan ürünler, pek çok kişiye oldukça mantıklı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 Euro'ya kadar tasarruf edilebiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın