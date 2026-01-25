onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'de İki Gurbetçinin "Şampuan Fiyatı" Tartışmasına Almanya'da Yaşayan Bir Kadın Noktayı Koydu

Türkiye'de İki Gurbetçinin "Şampuan Fiyatı" Tartışmasına Almanya'da Yaşayan Bir Kadın Noktayı Koydu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2026 - 09:33

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Türkiye tatiline gelen gurbetçilerin sokak röportajlarında söyledikleri sözler sık sık gündem oluyor. Fakat her birinden, birbirine tamamen zıt yorumlar geliyor. Kimileri Almanya'nın çok pahalı olduğunu, orada yaşamanın zor olduğunu anlatırken kimileri ise Türkiye'nin çok pahalı olduğunu, Euro ile bile çok zorlandıklarını anlatıyor. 

Yine sokak röportajında konuşan iki gurbetçi arasında, şampuan fiyatları üzerine bir tartışma yaşandı. Birinin 15 Euro diğerinin 1 Euro dediği şampuan fiyatları için son noktayı Almanya'da yaşayan 'zeynepsudeceylann' isimli içerik üreticisi koydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/zeynepsudec...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

65 sent ile başlıyor, 4-5 euro’ya kadar çıkıyor.

65 sent ile başlıyor, 4-5 euro’ya kadar çıkıyor.

Market raflarını gezen içerik üreticisi 15 euro'ya satılan şampuana rastlamadı. Bu durum sokak röportajlarında daha önce de çok sık yaşandı. Domates 30 Euro diyen de oldu salatalık yiyemiyoruz diyen de. Her birine de Almanya'da yaşayan gurbetçilerden benzer videolarla cevaplar geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın