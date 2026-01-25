Türkiye'de İki Gurbetçinin "Şampuan Fiyatı" Tartışmasına Almanya'da Yaşayan Bir Kadın Noktayı Koydu

Kaynak: https://www.instagram.com/zeynepsudec...
Bildiğiniz üzere Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Türkiye tatiline gelen gurbetçilerin sokak röportajlarında söyledikleri sözler sık sık gündem oluyor. Fakat her birinden, birbirine tamamen zıt yorumlar geliyor. Kimileri Almanya'nın çok pahalı olduğunu, orada yaşamanın zor olduğunu anlatırken kimileri ise Türkiye'nin çok pahalı olduğunu, Euro ile bile çok zorlandıklarını anlatıyor.
Yine sokak röportajında konuşan iki gurbetçi arasında, şampuan fiyatları üzerine bir tartışma yaşandı. Birinin 15 Euro diğerinin 1 Euro dediği şampuan fiyatları için son noktayı Almanya'da yaşayan 'zeynepsudeceylann' isimli içerik üreticisi koydu.
65 sent ile başlıyor, 4-5 euro’ya kadar çıkıyor.
