Dubai'de Lüks Aracına Binerken Terliklerini Çıkaran Gencin O Anları Sosyal Medyada Viral Oldu

Dubai'de Lüks Aracına Binerken Terliklerini Çıkaran Gencin O Anları Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.01.2026 - 12:44

Dünyada ciddi bir gelir eşitsizliği var. Bu da insanların hayat standartlarında büyük farklılıklar oluşturuyor. Bazılarının bir saatte harcadığı para ile, kimileri 1 haftalık geçimini sağlayabiliyor. Bu durum, herkesin sanki bambaşka bir dünyada yaşadığı hissini uyandırıyor.

Dubai'de lüks aracına binerken terliklerini çıkaran gencin o anları sosyal medyada viral oldu. Kimileri videoya derin bir iç geçirirken kimileri 'Boş bir hayat' yorumunda bulundu.

Lüks araç sahipleri araçlarına binerken neden ayakkabılarını çıkarıyor?

Lüks araç sahipleri araçlarına binerken neden ayakkabılarını çıkarıyor?

1. Aracın Temizliğini Korumak

Ferrari SF90 Stradale gibi ultra lüks otomobillerin iç mekanları genellikle çok hassas ve pahalı malzemelerle (Alcantara veya özel deri) kaplıdır. Kişi, dışarıdaki tozun, çamurun veya küçük taşların aracın özel paspaslarına ve tabanına zarar vermesini istemiyor olabilir.

2. Sürüş Hissi ve Kontrol

Bu tarz süper spor otomobillerde pedal tepkileri çok keskindir. Bazı sürücüler, aracın pedallarını (gaz ve fren) daha iyi hissetmek ve daha hassas bir kontrol sağlamak için çıplak ayakla veya sadece çorapla sürmeyi tercih ederler. 

3. Ayakkabının Yapısı

Kişinin giydiği sarı terlikler/ayakkabılar sürüş için pek güvenli olmayabilir. Topuktan çıkma riski olan terlikler yerine çıplak ayakla sürmek, pedalın altına bir şey sıkışması riskini azaltabilir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
