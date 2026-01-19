Dünyada ciddi bir gelir eşitsizliği var. Bu da insanların hayat standartlarında büyük farklılıklar oluşturuyor. Bazılarının bir saatte harcadığı para ile, kimileri 1 haftalık geçimini sağlayabiliyor. Bu durum, herkesin sanki bambaşka bir dünyada yaşadığı hissini uyandırıyor.
Dubai'de lüks aracına binerken terliklerini çıkaran gencin o anları sosyal medyada viral oldu. Kimileri videoya derin bir iç geçirirken kimileri 'Boş bir hayat' yorumunda bulundu.
Lüks araç sahipleri araçlarına binerken neden ayakkabılarını çıkarıyor?
