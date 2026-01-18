İlginç Kariyer Yönetimi: Sevgilisi Tarafından Terk Edildikten Sonra Hayatına "Batman" Olarak Devam Eden Genç

Terk edilmek elbette herkes üzerinde farklı etkiler yaratıyor. Bu durum, kişinin yaşadığı duygusal yoğunluğu, kişiliğini ve hayata bakış açısını şekillendiren birçok faktörle bir araya gelince, ortaya tamamen farklı duygular çıkıyor. Terk edilme, kişinin hayatında önemli bir dönüm noktası da olabilir sıradan bir olay da. Ankara'da bir genç, terk edilmesinin ardından geldiği noktayla herkesi şaşkına çevirdi.
Terk edildikten sonra hayatına 'Batman' olarak devam etme kararı alan genç, tüm yaşamını buna göre düzenledi. Ortaya çıkan fikir kimilerinin hoşuna gitse de pek çok kişi sağlıksız buldu.
"Hayatımda ilk defa bir şeyi başardım, o da Batman olmak oldu."
