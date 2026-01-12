Elon Musk'ın Annesi Olduğunu İddia Eden Kadın Oğlunu Ekonomimize Katkı Sağlaması İçin Türkiye'ye Çağırdı

Son dönemde gündemimiz ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia ede Necla Özmen bildiğiniz üzere. 55 yaşındaki Necla Özmen, Trump’ın kendi biyolojik babası olduğunu ileri sürerek Ankara 27. Aile Mahkemesi’nde bir 'babalık davası' açtı. Somut ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddedildi. Bu olay da sosyal medyada mizahşörlerin diline düştü. Pek çok kişi, benzer iddialarla olayı tiye aldıkları videolar çekti.

Sosyal medyada Sema Mommy olarak tanınan 'semaindahouse' da aslında Elon Musk'ın kendi oğlu olduğunu açıkladı. Gerekçeleri ise herkesi kesinlikle ikna etti.