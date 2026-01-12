Elon Musk'ın Annesi Olduğunu İddia Eden Kadın Oğlunu Ekonomimize Katkı Sağlaması İçin Türkiye'ye Çağırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/semaindahou...
Son dönemde gündemimiz ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı olduğunu iddia ede Necla Özmen bildiğiniz üzere. 55 yaşındaki Necla Özmen, Trump’ın kendi biyolojik babası olduğunu ileri sürerek Ankara 27. Aile Mahkemesi’nde bir 'babalık davası' açtı. Somut ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddedildi. Bu olay da sosyal medyada mizahşörlerin diline düştü. Pek çok kişi, benzer iddialarla olayı tiye aldıkları videolar çekti.
Sosyal medyada Sema Mommy olarak tanınan 'semaindahouse' da aslında Elon Musk'ın kendi oğlu olduğunu açıkladı. Gerekçeleri ise herkesi kesinlikle ikna etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Buradan da Mars'a uydu gönderirsin"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın