Kaydırağa Normal Bir Biçimde Oturduktan Sonra Bambaşka Bir Şekilde İnen Minik İzleyenlerin Beynini Yaktı

Kaydırağa Normal Bir Biçimde Oturduktan Sonra Bambaşka Bir Şekilde İnen Minik İzleyenlerin Beynini Yaktı

11.01.2026 - 09:03 Son Güncelleme: 11.01.2026 - 09:07

Çocuklar çoğu zaman beklenmedik hareketleriyle şaşırtıyor. Onların bu davranışları, dünyayı keşfetme yolculuklarının bir parçası fakat bazen ebeveynlerini zor durumlara sokabiliyorlar. Kendilerine bir zarar vermedikleri sürece, genel olarak yarattıklar şaşkınlıklar kahkahalara sebep olabiliyor.

Kaydırağa normal bir şekilde oturan Lena heyecanla kaymaya başladı. Fakat kaydırağın sonundaki inişi hem ailesine hem de izleyenlere sürpriz oldu. Minik kızın o hale nasıl geldiğine kimse anlam veremedi.

Peki bu nasıl olabildi?

Peki bu nasıl olabildi?

Gülerek izlediğimiz o anlarda minik kız yüksek ihtimalle büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Bazı kıyafetler ve ayakkabı tabanları kaymayı engelleyebiliyor. Bu yüzden çocuk bir anda dengesini kaybediyor. Bu yüzden çocuk parkına giderken giyilecek kıyafetler dikkatli seçilmeli.

