2026'nın İlk "Atatürk" Diyen Kişisi Olmak İsteyen Miniğin Heyecanı Ailesini de Şaşırttı

2026'nın İlk "Atatürk" Diyen Kişisi Olmak İsteyen Miniğin Heyecanı Ailesini de Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 19:25

Yeni yıla herkes farklı bir şekilde girdi. Geri sayımla birlikte herkes yeni yılın coşkusunu yaşadı. Yıla nasıl girerseniz tüm yılın öyle geçeceğine dair bir inanış var bildiğiniz üzere. Fakat bu sene bu yerini farklı bir sosyal medya akımına bıraktı. Herkes yeni yılda belirlediği kelimeyi söyleyerek, 2026'da o kelimeyi ilk söyleyen insan olma yarışına girdi. 

Bir minik de yeni 2026'nın Atatürk diyen ilk kişisi olmak istedi. Geri sayımın bitmesiyle birlikte atamızın ismini haykıran minik kızın heyecanı ailesini de şaşırttı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@deron2536/vid...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Yeni yılın Atatürk diyen ilk kişisi oldum"

"Yeni yılın Atatürk diyen ilk kişisi oldum"

Daha önce de bir genç, geri sayımla birlikte 'endoplazmik retikulum' diye bağırdı ve 2026'nın ilk endoplazmik retikulum diyeni olduk. Minik kız ise büyük bir coşkuyla 'Atatürk' diye bağırdı. Ne olduğunu anlamayan ailesinin tepkisi ise güldürdü.

