2026'nın İlk "Atatürk" Diyen Kişisi Olmak İsteyen Miniğin Heyecanı Ailesini de Şaşırttı

Yeni yıla herkes farklı bir şekilde girdi. Geri sayımla birlikte herkes yeni yılın coşkusunu yaşadı. Yıla nasıl girerseniz tüm yılın öyle geçeceğine dair bir inanış var bildiğiniz üzere. Fakat bu sene bu yerini farklı bir sosyal medya akımına bıraktı. Herkes yeni yılda belirlediği kelimeyi söyleyerek, 2026'da o kelimeyi ilk söyleyen insan olma yarışına girdi.
Bir minik de yeni 2026'nın Atatürk diyen ilk kişisi olmak istedi. Geri sayımın bitmesiyle birlikte atamızın ismini haykıran minik kızın heyecanı ailesini de şaşırttı.
"Yeni yılın Atatürk diyen ilk kişisi oldum"
