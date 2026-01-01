Antalya'da Yılbaşı Günü Karton Toplayan Şehit Kardeşi Genç Yeni Yıl ile İlgili Düşüncelerini Paylaştı

Koskoca bir yılı geride bırakarak 2026 yılına merhaba dedik. Yepyeni bir yıla girdiğimiz bu özel günü pek çok kişi ailesiyle ve sevdikleriyle eğlenerek geçirdi. Pek çok kişi için yılbaşı günü Yeni yıl geldi, pek çok kişi yılbaşını eğlenerek geçirdi. Fakat bir de o gecenin hiçbir şey ifade etmediği insanlar vardı...

Antalya'da yılbaşı gecesi, insanlar eğlenirken karton toplayan bir gence mikrofon uzatıldı. Şehit kardeşi olduğunu söyleyen gencin sözleri boğazları düğümledi.