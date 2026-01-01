onedio
Antalya'da Yılbaşı Günü Karton Toplayan Şehit Kardeşi Genç Yeni Yıl ile İlgili Düşüncelerini Paylaştı

Antalya'da Yılbaşı Günü Karton Toplayan Şehit Kardeşi Genç Yeni Yıl ile İlgili Düşüncelerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2026 - 15:50

Koskoca bir yılı geride bırakarak 2026 yılına merhaba dedik. Yepyeni bir yıla girdiğimiz bu özel günü pek çok kişi ailesiyle ve sevdikleriyle eğlenerek geçirdi. Pek çok kişi için yılbaşı günü Yeni yıl geldi, pek çok kişi yılbaşını eğlenerek geçirdi. Fakat bir de o gecenin hiçbir şey ifade etmediği insanlar vardı...

Antalya'da yılbaşı gecesi, insanlar eğlenirken karton toplayan bir gence mikrofon uzatıldı. Şehit kardeşi olduğunu söyleyen gencin sözleri boğazları düğümledi.

"Herkese mutlu yıllar dilerim. Bana göre değil mutlu yıl…"

"Herkese mutlu yıllar dilerim. Bana göre değil mutlu yıl…”

Herkes eğlenirken kendisinin helal para kazanmaya çalıştığını belirten genç, herkese mutlu yıllar dilerken kendisi için hem maddi hem manevi anlamda mutlu bir yıl olmayacağını belirtti. 'Herkese mutlu yıllar dilerim. Bana göre değil mutlu yıl…” diyen gencin sözleri, yeni yıla girerken herkesi uzun uzun düşündürdü.

