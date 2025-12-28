Kayseri'de Yapılan Bir Sosyal Deneyde Miniklerin "Yanlışlıkla Düşen" Oyuncaklara Verdiği Tepki Kalpleri Isıttı

Kaynak: https://www.instagram.com/cacacaner/?...
Bildiğiniz üzere son yıllarda sosyal medyada pek çok sosyal deney gerçekleştiriliyor. Bu deneylerin sonuçları, çoğunlukla toplumun dikkatini çekecek, düşündürecek ve bazen de şaşırtacak nitelikte oluyor. Hatta bazıları, pek çok konuda farkındalık yaratarak daha duyarlı hale gelmemizi de sağıyor.
'cacacaner' isimli sosyal medya kullanıcısı miniklerle bir sosyal deney gerçekleştirdi. Deneyin sonucu ise içimizi ısıttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Minikler dürüstlük dersi verdi.
