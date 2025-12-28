onedio
Kayseri'de Yapılan Bir Sosyal Deneyde Miniklerin "Yanlışlıkla Düşen" Oyuncaklara Verdiği Tepki Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
28.12.2025 - 09:33

Bildiğiniz üzere son yıllarda sosyal medyada pek çok sosyal deney gerçekleştiriliyor. Bu deneylerin sonuçları, çoğunlukla toplumun dikkatini çekecek, düşündürecek ve bazen de şaşırtacak nitelikte oluyor. Hatta bazıları, pek çok konuda farkındalık yaratarak daha duyarlı hale gelmemizi de sağıyor. 

'cacacaner' isimli sosyal medya kullanıcısı miniklerle bir sosyal deney gerçekleştirdi. Deneyin sonucu ise içimizi ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/cacacaner/?...
Buradan izleyebilirsiniz;

Minikler dürüstlük dersi verdi.

Birinin koşarken yanlışlıkla elindeki oyuncaklardan birini düşürdüğünü gören minikler hiç düşünmeden adamın peşinden koşarak oyuncağı geri verdi. Çocukların bu dürüstlüğü, yetişkinlere de ders oldu.

