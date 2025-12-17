2025'de İzlerken Pamuk Gibi Olduğumuz Videolar

Koskoca bir yılı geride bıraktık. Bu yıl da sosyal medyada videolara doyduk. Her videoda duygudan duyguya sürüklendik. Kimileri sinirlerimizi zıplatırken kimileri farkındalığımızı artırdı. Biz de 2026'ya içimizi pamuk gibi yapan anlarla girmek için, 2025'te kalbimizi ısıtan görüntüleri bir araya getirdik.

2026'da her günün kalbinizi pamuk gibi yapacak olaylarla dolu olması dileğiyle. İyi seneler, keyifli seyirler.