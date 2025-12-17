2025'de İzlerken Pamuk Gibi Olduğumuz Videolar

Koskoca bir yılı geride bıraktık. Bu yıl da sosyal medyada videolara doyduk. Her videoda duygudan duyguya sürüklendik. Kimileri sinirlerimizi zıplatırken kimileri farkındalığımızı artırdı. Biz de 2026'ya içimizi pamuk gibi yapan anlarla girmek için, 2025'te kalbimizi ısıtan görüntüleri bir araya getirdik.
2026'da her günün kalbinizi pamuk gibi yapacak olaylarla dolu olması dileğiyle. İyi seneler, keyifli seyirler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik kızın kendini kuzu sandığı anları izlerken pamuk gibi olduk;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veterinere götürdüğü buzağısını yol boyunca sakinleştiren çocuk;
Bir öğretmenin öğrencileriyle kurduğu bağ içimizi ısıttı;
Bahçesinin ilk mahsullerini pazarda ücretsiz dağıtan pazarcı, insanlığa olan umudumuzu yeşertti;
Kızını üniversite sınavı çıkışında çiçeklerle karşılayan baba;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivas'ta 7 senedir çocukları olmayan çift, evlilik yıldönümlerinde 100 çocuğu lunaparka götürdü.
Yapay zeka ile hayallerindeki mesleklere kavuşan öğrencilerin heyecanı;
Evlat edinme sürecini tamamlayan ailenin mutluluğu, izleyenleri de mutlu etti;
Kuzular tarafından etrafı sarılan bir kuzu;
Bir aile minik kızlarından sevdiği şeylerin fotoğrafını çekmesini istedi, ortaya çıkan fotoğraflar ise hem ailenin hem izleyenlerin içini ısıttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın