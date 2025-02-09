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Günün Pozitif Videosu: Kuzuyu Sevmeye Çalışan Minik Kızın Bir Anda Kendisini Kuzu Zannettiği Anlar

Günün Pozitif Videosu: Kuzuyu Sevmeye Çalışan Minik Kızın Bir Anda Kendisini Kuzu Zannettiği Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2025 - 10:09

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Hayvanlarla çocuklar arasında kurulan bağın benzersiz ve oldukça özeldir. Bu ilişki aynı zamanda birbirlerinden öğrenme ve büyüme fırsatı da sunar. Çocuklar, hayvanlarla geçirdikleri zaman boyunca, empati ve sorumluluk gibi değerleri öğrenirken; hayvanlar da çocukların saf sevgisi ve masumiyetiyle beslenir. Bu karşılıklı etkileşim, hem çocukların hem de hayvanların sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunur. Aynı zamanda, bu özel bağ, çocukların hayvanlara olan saygısını artırır ve onlara doğayı koruma bilincini aşılar.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFNmj3vsFWv/
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Minik bir kız, kuzu ile vakit geçirirken bir anda kuzunun taklidini yapmaya başladı.

Minik bir kız, kuzu ile vakit geçirirken bir anda kuzunun taklidini yapmaya başladı.

Ortaya çıkan sevimli görüntü ise izleyenlerin kalplerini eritti.

Ortaya çıkan sevimli görüntü ise izleyenlerin kalplerini eritti.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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piyanist

hangisini ısıracağımı şasırdım☺️❤️

Ömer

kuzular