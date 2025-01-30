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Göründüğü Kadar Eğlenceli Değilmiş: Çiftlik Sahipleri Başlarına Gelen Birbirinden İlginç Olayları Paylaştı

Göründüğü Kadar Eğlenceli Değilmiş: Çiftlik Sahipleri Başlarına Gelen Birbirinden İlginç Olayları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.01.2025 - 22:15

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Çiftlik hayatı, doğanın kucağında, toprağın bereketiyle dolu, huzur verici bir yaşam tarzı gibi görünür. Gün doğumunun ilk ışıklarıyla başlayan bir güne, hayvanların sesleri eşlik eder. Taze ve doğal gıdaların kaynağı olan çiftlikler, sağlıklı yaşamın merkezidir. Fakat elbette bir çiftliğin düzenini sağlamak pek de kolay değil. Özellikle öngörülemez davranışlara sahip olan bazı hayvanlar en basit şeyleri bile karmaşık hale getirebiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAqfUS...
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Çiftlik sahipleri gün içinde yaşadıkları garip anları paylaştı.

Çiftlik sahipleri gün içinde yaşadıkları garip anları paylaştı.

Uçan atlardan boynuzları birbirine dolanan keçilere, birbirinden ilginç o anlar özellikle çiftlik hayali kuranların hayallerini biraz yıktı.

Uçan atlardan boynuzları birbirine dolanan keçilere, birbirinden ilginç o anlar özellikle çiftlik hayali kuranların hayallerini biraz yıktı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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