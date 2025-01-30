Mısır'a Seyahat Eden Bir Türk Ülkenin Instagram'da Görülen Haliyle Gerçek Halini Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFX2indN-fW/
Sosyal medya platformları, çeşitli mekanların, ülkelerin ve şehirlerin büyüleyici görüntülerini gözler önüne serer. Ancak, bu etkileyici görsellerin ardındaki gerçeklik bazen hayal kırıklığına neden olabilir. Sosyal medyanın bize sunduğu parlak ve renkli dünya, çoğu zaman gerçek hayatın karmaşık ve belirsiz doğasını örtbas eder. Bu durum, bize sürekli olarak mükemmel görünen bir dünyayı sunar, ancak gerçek hayatta karşılaştığımız durumlar bu mükemmeliyetin çok uzağında olabilir. Bu nedenle, sosyal medya aracılığıyla sunulan görüntülerin gerçekliği sorgulamak, hayal kırıklığına uğramamak için önemlidir.
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Mısır'ı gezen Bir Türk, ülkenin sosyal medyada görünen havalı görüntüleriyle, gözler önüne serilmeyen halini karşılaştırdı.
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Ortaya çıkan fark, özellikle Mısır'a seyahat etmek isteyenlerin rotasını değiştirmesine sebep oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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her yerde böyle değil mi istanbulda sadece turistler değil herkes boğazda adalarda vb yerlerde fotoğraf çektirir kimse bağcılara güngörene esenyurta gidip ha... Devamını Gör