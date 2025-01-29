Çin'de Bir Anaokulunda Yapılan Aşırı Gerçekçi Yangın Tatbikatı Bilinçli Hareket Etmenin Önemini Hatırlattı

Afet anlarında bilinçli hareket etmek hayati bir önem taşır. Özellikle çocuklar, bu tür durumlar karşısında bilinçli ve hazırlıklı olmalıdırlar. Çünkü afetler, beklenmedik anlarda ve hızla gerçekleşebilir. Bu durumu çocuklara izah etmek ve sakin kalmasını sağlamak kriz anında elbette mümkün değildir. Bu nedenle, çocuklarımızın ve gençlerimizin afet durumlarına karşı bilinçlenmeleri, onların ve çevrelerindekilerin hayatlarını kurtarabilir. Bu bilinçlendirme süreci, eğitim kurumlarında, aile içinde ve toplumda genel olarak gerçekleştirilmelidir.
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Çin'de bir anaokulunda gerçekleştirilen aşırı gerçekçi yangın tatbikatı sosyal medyada viral oldu.
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Çocukların söyleneni birebir uygulaması ve düzeni asla bozmamaları dikkat çekti.
İşte o tatbikat;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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