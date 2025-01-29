Çin'de Bir Anaokulunda Yapılan Aşırı Gerçekçi Yangın Tatbikatı Bilinçli Hareket Etmenin Önemini Hatırlattı

Afet anlarında bilinçli hareket etmek hayati bir önem taşır. Özellikle çocuklar, bu tür durumlar karşısında bilinçli ve hazırlıklı olmalıdırlar. Çünkü afetler, beklenmedik anlarda ve hızla gerçekleşebilir. Bu durumu çocuklara izah etmek ve sakin kalmasını sağlamak kriz anında elbette mümkün değildir. Bu nedenle, çocuklarımızın ve gençlerimizin afet durumlarına karşı bilinçlenmeleri, onların ve çevrelerindekilerin hayatlarını kurtarabilir. Bu bilinçlendirme süreci, eğitim kurumlarında, aile içinde ve toplumda genel olarak gerçekleştirilmelidir.