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ABD'deki Okullarda "Phone Free" Akımı Başlatıldı: Telefondan Uzaklaşan Çocuklar Yeniden Eğlenmeye Başladı

ABD'deki Okullarda "Phone Free" Akımı Başlatıldı: Telefondan Uzaklaşan Çocuklar Yeniden Eğlenmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.01.2025 - 10:58

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Günümüzde, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, telefonlar her yaştan bireyin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu durum, çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ancak, telefon kullanımının sosyal etkileşimleri olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi giderek artıyor. Çocukların bile bu teknolojik aletlerin kullanıcıları arasında yer alması, sosyalleşme süreçlerinde ciddi engeller oluşturabiliyor. Bu durum, çocukların sosyal becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyerek, onların sağlıklı bir sosyal çevre oluşturmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle, telefon kullanımının kontrol altında tutulması ve çocukların sosyalleşme süreçlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://x.com/dijital_baba/status/188...
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ABD'de bununla ilgili "Phone Free" akımı başladı. Okula öğretmenler de dahil hiçkimse telefon götürmüyor.

ABD'de bununla ilgili "Phone Free" akımı başladı. Okula öğretmenler de dahil hiçkimse telefon götürmüyor.

Bu akımın uygulandığı okullarda çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bu akımın uygulandığı okullarda çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çocukların yeniden sosyalleşerek kendilerine yeni oyunlar bulduğu görüldü.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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