ABD'deki Okullarda "Phone Free" Akımı Başlatıldı: Telefondan Uzaklaşan Çocuklar Yeniden Eğlenmeye Başladı

Günümüzde, teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, telefonlar her yaştan bireyin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu durum, çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ancak, telefon kullanımının sosyal etkileşimleri olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi giderek artıyor. Çocukların bile bu teknolojik aletlerin kullanıcıları arasında yer alması, sosyalleşme süreçlerinde ciddi engeller oluşturabiliyor. Bu durum, çocukların sosyal becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyerek, onların sağlıklı bir sosyal çevre oluşturmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle, telefon kullanımının kontrol altında tutulması ve çocukların sosyalleşme süreçlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor.