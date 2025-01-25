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Sonunda Biri İnceledi: Kedi Gırlamasının Beyin Dalgaları Üzerinde Gerçekten Bir Etkisi Var mı?

Sonunda Biri İnceledi: Kedi Gırlamasının Beyin Dalgaları Üzerinde Gerçekten Bir Etkisi Var mı?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 21:10

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Kediler, insanların en samimi dostlarıdır. Onların varlığı, şüphesiz, ruhlarımıza derin bir huzur ve rahatlama hissi verir. Bu minik dostlarımız, hayatımızın her anında bize eşlik eder ve yaşamımıza anlam katarlar. Onlar, sadece birer evcil hayvan olmanın ötesinde, ailemizin değerli birer üyesidir. Pek çok kişi kedilerin rahatlatan bir etkisi olduğunu söyler. Peki bu gerçekten doğru mu? Genetik Mühendisi Dilara Sarı ve Elektrik Elektronik Mühendisi Tuba Büyükdoğan geçtiğimiz günlerde ezan sesinin beyin dalgalarına etkisini test etmişti hatırlarsanız.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFQJTq1NTWk/

Sizinle burada paylaşmıştık;

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İkili şimdi de kedi gırlamasının beyin dalgaları üzerindeki etkisini ölçtü.

İkili şimdi de kedi gırlamasının beyin dalgaları üzerindeki etkisini ölçtü.

Tahmin edildiği gibi kedinin, büyük ölçüde sakinleştirici bir etkisi olduğu görüldü.

Tahmin edildiği gibi kedinin, büyük ölçüde sakinleştirici bir etkisi olduğu görüldü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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