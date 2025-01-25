Sonunda Biri İnceledi: Kedi Gırlamasının Beyin Dalgaları Üzerinde Gerçekten Bir Etkisi Var mı?

Kediler, insanların en samimi dostlarıdır. Onların varlığı, şüphesiz, ruhlarımıza derin bir huzur ve rahatlama hissi verir. Bu minik dostlarımız, hayatımızın her anında bize eşlik eder ve yaşamımıza anlam katarlar. Onlar, sadece birer evcil hayvan olmanın ötesinde, ailemizin değerli birer üyesidir. Pek çok kişi kedilerin rahatlatan bir etkisi olduğunu söyler. Peki bu gerçekten doğru mu? Genetik Mühendisi Dilara Sarı ve Elektrik Elektronik Mühendisi Tuba Büyükdoğan geçtiğimiz günlerde ezan sesinin beyin dalgalarına etkisini test etmişti hatırlarsanız.