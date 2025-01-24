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Bu Nasıl Mide? Bir Adam Yakaladığı Deniz Anasını Büyük Bir İştahla Yedi

Bu Nasıl Mide? Bir Adam Yakaladığı Deniz Anasını Büyük Bir İştahla Yedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2025 - 20:08

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Denizanaları denizlerin en gizemli varlıklarından. Bazıları oldukça zehirli de olabilen denizanaları bazen tatillerin korkulu rüyası olabiliyor. Her biri kendine özgü bir güzelliğe ve eşsiz bir yapıya sahip olan bu canlılar, denizlerin en gizemli ve en etkileyici sakinlerinden biri. Fakat elbette denizanaları bazı meraklıların ilginç denemelerinden de kaçamıyor.

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Bir adam, yakaladığı deniz anasını meyve yer gibi yedi.

Bir adam, yakaladığı deniz anasını meyve yer gibi yedi.

Denizanasını yedikten sonra konuşması değişen adamın o anları izleyenlerin beynini yaktı.

Denizanasını yedikten sonra konuşması değişen adamın o anları izleyenlerin beynini yaktı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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