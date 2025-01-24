Çok Sinirli Olduğu İçin Çözüm Olarak Sevgilisi Tarafından "Hırslı Baba" Türbesine Götürülen Kadın

Öfke sorunu, özellikle ilişkilerde büyük bir engel teşkil edebiliyor. Bu durum, hem bireylerin birbirleriyle olan bağlarını zayıflatıyor, hem de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini engelliyor. Öfke, kontrol edilmediği takdirde, bireyin sosyal çevresiyle olan ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden, öfke sorununun üstesinden gelmek ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek için, bu durumu kontrol altına almak gerekiyor. Bu durumda iki tarafında birbirine yardımcı olması çok önemli.