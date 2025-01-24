Çok Sinirli Olduğu İçin Çözüm Olarak Sevgilisi Tarafından "Hırslı Baba" Türbesine Götürülen Kadın

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFGUW_...
Öfke sorunu, özellikle ilişkilerde büyük bir engel teşkil edebiliyor. Bu durum, hem bireylerin birbirleriyle olan bağlarını zayıflatıyor, hem de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini engelliyor. Öfke, kontrol edilmediği takdirde, bireyin sosyal çevresiyle olan ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden, öfke sorununun üstesinden gelmek ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek için, bu durumu kontrol altına almak gerekiyor. Bu durumda iki tarafında birbirine yardımcı olması çok önemli.
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Bir genç, öfke problemi olan sevgilisini "Hırslı Baba" türbesine götürdü.
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Mezarın etrafında 7 kere konuşmadan dönünce daha sakin bir ruh haline sahip olunacağına inanılan türbeye giden kadın o anları takipçileriyle paylaştı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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