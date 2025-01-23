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Tom ve Jerry'den Samuray Jack'a Çizgi Film Karakterlerinin Yapay Zeka ile Gerçek Hayattaki Halleri Tasarlandı

Tom ve Jerry'den Samuray Jack'a Çizgi Film Karakterlerinin Yapay Zeka ile Gerçek Hayattaki Halleri Tasarlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 18:28 Son Güncelleme: 23.01.2025 - 18:47

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Çizgi filmler, her birimizin hayatının en güzel anıları arasında. Bu renkli dünyanın içerisinde büyüdük, geliştik ve hatta yetişkin olduğumuz halde hala onların büyüsünden kendimizi kurtaramıyoruz. Çizgi filmler, sadece bir eğlence aracı olmanın ötesinde, hayal gücümüzü zenginleştiren, duygusal ve sosyal becerilerimizi geliştiren birer eğitim aracı. Bu yüzden çizgi filmleri sevmek ve onlarla büyümek, aslında hayatı sevmek ve hayatla büyümek demektir. Bu sebeple hala sevdiğimiz çizgi filmleri ekranda görmek hepimizi heyecanlandırıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFAned...
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Yapay Zeka ile, sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek hayattaki tahmini görüntüleri tasarlandı.

Yapay Zeka ile, sevilen çizgi film karakterlerinin gerçek hayattaki tahmini görüntüleri tasarlandı.

Tom ve Jerry'den Red Kit'e birçok çizgi film karakterinin yeniden tasarlandığı o video her birimizi çocukluğumuza götürdü.

Tom ve Jerry'den Red Kit'e birçok çizgi film karakterinin yeniden tasarlandığı o video her birimizi çocukluğumuza götürdü.

İşte o çizimler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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