Tom ve Jerry'den Samuray Jack'a Çizgi Film Karakterlerinin Yapay Zeka ile Gerçek Hayattaki Halleri Tasarlandı

Çizgi filmler, her birimizin hayatının en güzel anıları arasında. Bu renkli dünyanın içerisinde büyüdük, geliştik ve hatta yetişkin olduğumuz halde hala onların büyüsünden kendimizi kurtaramıyoruz. Çizgi filmler, sadece bir eğlence aracı olmanın ötesinde, hayal gücümüzü zenginleştiren, duygusal ve sosyal becerilerimizi geliştiren birer eğitim aracı. Bu yüzden çizgi filmleri sevmek ve onlarla büyümek, aslında hayatı sevmek ve hayatla büyümek demektir. Bu sebeple hala sevdiğimiz çizgi filmleri ekranda görmek hepimizi heyecanlandırıyor.