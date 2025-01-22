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Bizim İçin Sıradan Olan Şeylerle İlk Kez Karşılaşan Köy Okulu Öğrencilerinin Kalplere Dokunan Anları

Bizim İçin Sıradan Olan Şeylerle İlk Kez Karşılaşan Köy Okulu Öğrencilerinin Kalplere Dokunan Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 20:53

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Geçtiğimiz aylarda, okullarında voleybol oynamak isteyen öğrencileriyle birlikte soğan çuvallarından voleybol filesi yapan öğretmenin videosu sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Öğrencilerin o mutluluğu pek çok kişinin dikkatini çekti ve onlara gerçek voleybol ekipmanı göndermek isteyen pek çok kişi oldu. Hatta o öğrenciler, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun antrenmanına davet edildi. Hep birlikte İzmir'e giden öğrenciler, gerçek voleybol sahasında gerçek bir voleybol antrenmanı izledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFDlO9nq0aQ/

O anları sizinle burada paylaşmıştık;

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Öğretmenleri, heyecanlı öğrencilerinin İzmir yolculuğu sırasında ilk kez karşılaştıkları şeyler karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı.

Öğretmenleri, heyecanlı öğrencilerinin İzmir yolculuğu sırasında ilk kez karşılaştıkları şeyler karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı.

Asansör, el kurutma makinesi, uçak gibi her birimiz için sıradan olan şeyler karşısında yaşadıkları şaşkınlık izleyenlerin kalbine dokundu.

Asansör, el kurutma makinesi, uçak gibi her birimiz için sıradan olan şeyler karşısında yaşadıkları şaşkınlık izleyenlerin kalbine dokundu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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