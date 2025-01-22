Bizim İçin Sıradan Olan Şeylerle İlk Kez Karşılaşan Köy Okulu Öğrencilerinin Kalplere Dokunan Anları

Geçtiğimiz aylarda, okullarında voleybol oynamak isteyen öğrencileriyle birlikte soğan çuvallarından voleybol filesi yapan öğretmenin videosu sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız. Öğrencilerin o mutluluğu pek çok kişinin dikkatini çekti ve onlara gerçek voleybol ekipmanı göndermek isteyen pek çok kişi oldu. Hatta o öğrenciler, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun antrenmanına davet edildi. Hep birlikte İzmir'e giden öğrenciler, gerçek voleybol sahasında gerçek bir voleybol antrenmanı izledi.