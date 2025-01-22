Norveç'te Tırcılık Yapan Bir Türk Teslimat Yaptığı Bir Evin Detaylarını Paylaştı: Coğrafya Kader midir?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA8qrh...
Ülkemizin en büyük problemlerinden biri çarpık kentleşme. Bu durum, şehirlerimizin planlı ve düzenli bir şekilde büyümesini engelleyerek, yaşam kalitesini düşürüyor ve çevresel sorunlara yol açıyor. Aynı zamanda olası bir depremde meydana gelecek zararı da arttırıyor. Tüm bunların yanında ev fiyatları da uçmuş durumda. Bu durum hemen hemen herkesi büyük ölçüde etkiliyor.
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Norveç'te tır şoförlüğü yapan 'kuzeyin.tircisi' isimli sosyal medya kullanıcısı, teslimat yaptığı bir evi paylaştı.
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Evin düzeni, bulunduğu yerin sessizliği kimilerinin beğenisini toplarken kimilerine sıkıcı geldi.
İşte o ev;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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