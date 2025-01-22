Norveç'te Tırcılık Yapan Bir Türk Teslimat Yaptığı Bir Evin Detaylarını Paylaştı: Coğrafya Kader midir?

Ülkemizin en büyük problemlerinden biri çarpık kentleşme. Bu durum, şehirlerimizin planlı ve düzenli bir şekilde büyümesini engelleyerek, yaşam kalitesini düşürüyor ve çevresel sorunlara yol açıyor. Aynı zamanda olası bir depremde meydana gelecek zararı da arttırıyor. Tüm bunların yanında ev fiyatları da uçmuş durumda. Bu durum hemen hemen herkesi büyük ölçüde etkiliyor.