Yangında Ailesini Kaybeden Acılı Baba Yaşananları Anlattı: "Kurtulmak İçin 6. Kattan Atladık"

Geçtiğimiz gün tüm Türkiye'nin yüreğini yakan acı bir olayla sarsıldık. Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yangın faciası meydana geldi. Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Felaketin yaşandığı otelle ilgili detaylar gelmeye başladı. Gelen her bir detayla ortaya çıkan ihmaller zinciri, yürekleri bir kere daha yaktı. Otelden kurtulan vatandaşlarımız yaşananları anlattı.
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Yangında eşini, kızını ve oğlunu kaybeden acılı baba, hastanede tedavisi devam ederken otelde yaşananları anlattı.
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Dakikalarca verdikleri mücadeleyi anlatan baba, yaşanan trajedinin boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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