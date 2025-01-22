Sözleri Yüzünden Linç Edilmişti: Ali Atay'ın Ülkedeki Felaketlerle İlgili Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu
Sözleri Yüzünden Linç Edilmişti: Ali Atay'ın Ülkedeki Felaketlerle İlgili Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu
Bolu, Kartalkaya'da yaşanan felaket tüm ülkenin yüreğini yaktı. Kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın 76 vatandaşımız hayattan kopardı. Yangın felaketinin ardından ortaya çıkan ihmallerin detayları yürekleri bir kere daha dağladı. O felakete tüm Türkiye'den tepki sesleri yükseldi. Elbette ünlü isimler de olaya sessiz kalmadı. Ali Atay'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda söylediği sözler ise yeniden hatırlandı.
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Ali Atay'ın “Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum?" açıklaması yanlış anlaşılıp, o dönem oldukça tepki çekmişti.
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"Bu işin birimleri var.” diyerek herkesin görevini yapması gerektiğine vurgu yapan Atay'ın o sözleri yeniden hatırlandı.
İşte o sözler;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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