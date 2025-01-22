Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sözleri Yüzünden Linç Edilmişti: Ali Atay'ın Ülkedeki Felaketlerle İlgili Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu

Sözleri Yüzünden Linç Edilmişti: Ali Atay'ın Ülkedeki Felaketlerle İlgili Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 16:16

Bolu, Kartalkaya'da yaşanan felaket tüm ülkenin yüreğini yaktı. Kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın 76 vatandaşımız hayattan kopardı. Yangın felaketinin ardından ortaya çıkan ihmallerin detayları yürekleri bir kere daha dağladı. O felakete tüm Türkiye'den tepki sesleri yükseldi. Elbette ünlü isimler de olaya sessiz kalmadı. Ali Atay'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda söylediği sözler ise yeniden hatırlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Atay'ın “Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum?" açıklaması yanlış anlaşılıp, o dönem oldukça tepki çekmişti.

Ali Atay'ın “Ben bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla, terörüyle ben niye mücadele ediyorum?" açıklaması yanlış anlaşılıp, o dönem oldukça tepki çekmişti.

"Bu işin birimleri var.” diyerek herkesin görevini yapması gerektiğine vurgu yapan Atay'ın o sözleri yeniden hatırlandı.

"Bu işin birimleri var.” diyerek herkesin görevini yapması gerektiğine vurgu yapan Atay'ın o sözleri yeniden hatırlandı.

İşte o sözler;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın