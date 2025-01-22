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İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı: Bolu İtfaiyesi, Yanan Otelin Restoranını 19 Gün Önce Denetlemiş

İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı: Bolu İtfaiyesi, Yanan Otelin Restoranını 19 Gün Önce Denetlemiş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2025 - 13:08

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrasında en çok konuşulan konulardan biri otelde yangın merdiveni olup olmadığı ve itfaiye denetlemesinin düzenli yapılıp yapılmadığıydı. Şimdi ise herkesin konuştuğu denetleme olayı ile ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı. Rapora göre; yanan otelin restoranı 19 gün önce Bolu itfaiyesi tarafından denetlenmiş. 

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını, yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını, yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te yanan otelle ilgili yaptığı çalışmanın raporu da ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, otelin restoran bölümünde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.

Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te yanan otelle ilgili yaptığı çalışmanın raporu da ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, otelin restoran bölümünde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığı, ortaya çıkan yeni rapor şöyle:

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığı, ortaya çıkan yeni rapor şöyle:

İlgili tarihli dilekçenin üzerine Kartalkaya Mevkii Bolu adresinde şirketiniz / şahsınız tarafından açılmak istenilen 70 m2 kapalı alan 'Kafe Restoran' faaliyet konulu işyerinizin Müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelenmesi tamamlanmış olup,

1- İşyeri içerisinde 1 adet 6 kg'lık KKT'li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu

2- Kaçak akım rölesinin mevcut olduğu

3- İşyerinde acil aydınlatmasının mevcut olduğu

4- İşyeri içerisinde LPG tüpü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği,

Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği uygundur.

09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 9.'ncu Kısım 1. Bölüm 'Yangın güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'ncü maddesinde 'Yapı, blok, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'nci maddesinde ise 'Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususumuzu bilgilerinize rica ederim.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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