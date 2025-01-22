İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı: Bolu İtfaiyesi, Yanan Otelin Restoranını 19 Gün Önce Denetlemiş
İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı: Bolu İtfaiyesi, Yanan Otelin Restoranını 19 Gün Önce Denetlemiş
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrasında en çok konuşulan konulardan biri otelde yangın merdiveni olup olmadığı ve itfaiye denetlemesinin düzenli yapılıp yapılmadığıydı. Şimdi ise herkesin konuştuğu denetleme olayı ile ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı. Rapora göre; yanan otelin restoranı 19 gün önce Bolu itfaiyesi tarafından denetlenmiş.
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını, yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te yanan otelle ilgili yaptığı çalışmanın raporu da ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, otelin restoran bölümünde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.
CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığı, ortaya çıkan yeni rapor şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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