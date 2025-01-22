İtfaiye Raporu Ortaya Çıktı: Bolu İtfaiyesi, Yanan Otelin Restoranını 19 Gün Önce Denetlemiş

İlgili tarihli dilekçenin üzerine Kartalkaya Mevkii Bolu adresinde şirketiniz / şahsınız tarafından açılmak istenilen 70 m2 kapalı alan 'Kafe Restoran' faaliyet konulu işyerinizin Müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelenmesi tamamlanmış olup,

1- İşyeri içerisinde 1 adet 6 kg'lık KKT'li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu

2- Kaçak akım rölesinin mevcut olduğu

3- İşyerinde acil aydınlatmasının mevcut olduğu

4- İşyeri içerisinde LPG tüpü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği,

Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği uygundur.

09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 9.'ncu Kısım 1. Bölüm 'Yangın güvenliği Sorumluluğu' altında belirtilen 124'ncü maddesinde 'Yapı, blok, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur.' 125'nci maddesinde ise 'Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi' ibareleri almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususumuzu bilgilerinize rica ederim.