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Demirler Bile Küle Döndü: Kartalkaya'da Yangının Başladığı Restoran Bölümünün Son Hali

Demirler Bile Küle Döndü: Kartalkaya'da Yangının Başladığı Restoran Bölümünün Son Hali

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 12:31

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün gece çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Restoran bölümünde başlayan yangının izleri, Ekol TV tarafından görüntülendi. Türkiye’yi derinden sarsan bu felaketin ardından, AFAD ekipleri son kez oda oda gezerek detaylı kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/adet...
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Yangının başladığı restoran bölümünün son halini gösteren Ekol TV muhabiri Bekir Mert, yangının izlerini gösterdi.

Yangının başladığı restoran bölümünün son halini gösteren Ekol TV muhabiri Bekir Mert, yangının izlerini gösterdi.

Yangının üzerinden 10 saat geçtikten sonra alevler ancak söndürülebildi. Sabah saatlerinde bölgedeki çalışmalar yeniden başlarken, duvarlardaki demirlerin bile küle döndüğü görüldü.

Yangının üzerinden 10 saat geçtikten sonra alevler ancak söndürülebildi. Sabah saatlerinde bölgedeki çalışmalar yeniden başlarken, duvarlardaki demirlerin bile küle döndüğü görüldü.

Yangının korkunç boyutları, gece boyunca yapılan çalışmaların ardından gün ışığında bir kez daha gözler önüne serildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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