Demirler Bile Küle Döndü: Kartalkaya'da Yangının Başladığı Restoran Bölümünün Son Hali

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/adet...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün gece çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Restoran bölümünde başlayan yangının izleri, Ekol TV tarafından görüntülendi. Türkiye’yi derinden sarsan bu felaketin ardından, AFAD ekipleri son kez oda oda gezerek detaylı kontrollerini sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangının başladığı restoran bölümünün son halini gösteren Ekol TV muhabiri Bekir Mert, yangının izlerini gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangının üzerinden 10 saat geçtikten sonra alevler ancak söndürülebildi. Sabah saatlerinde bölgedeki çalışmalar yeniden başlarken, duvarlardaki demirlerin bile küle döndüğü görüldü.
Videonun tamamı için👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın