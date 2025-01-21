Grand Kartal Otel'de Felaket: Yangın Öncesi Ve Sonrası Yürek Yakan Görüntüler Derlendi

Kaynak: https://x.com/odatv/status/1881724786...
Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, söndürme çalışmalarının ardından tüm vahametiyle ortaya çıktı. Yangın sırasında otelde bulunan 234 misafirden 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Oda TV’nin hazırladığı özel video haberde, yangından önceki ve sonraki görüntüler bir araya getirilirken, yaşanan dramın boyutları gözler önüne serildi.
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Oda TV'den Pınar Saraçoğlu’nun anlatımına göre yangın, otelin dördüncü katındaki restoranda başladı. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiş olsa da ahşap kaplamalar ve otel içindeki diğer yanıcı malzemelerin, alevlerin kısa sürede büyümesine neden olduğu belirtildi.
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1978 yılında inşa edilen ve yıllar içinde çeşitli restorasyonlardan geçen otelin bir haftalık konaklama bedelinin 200 bin lira seviyelerinde olduğu öğrenildi. Yangının sebeplerini ve ihmalleri araştırmak üzere altı Cumhuriyet Savcısı ile bilirkişiler görevlendirildi.
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