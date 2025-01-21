Grand Kartal Otel'de Felaket: Yangın Öncesi Ve Sonrası Yürek Yakan Görüntüler Derlendi

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, söndürme çalışmalarının ardından tüm vahametiyle ortaya çıktı. Yangın sırasında otelde bulunan 234 misafirden 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Oda TV’nin hazırladığı özel video haberde, yangından önceki ve sonraki görüntüler bir araya getirilirken, yaşanan dramın boyutları gözler önüne serildi.