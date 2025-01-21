Yangın Faciası: 22 Ocak Çarşamba Günü Milli Yas İlan Edildi
Yangın Faciası: 22 Ocak Çarşamba Günü Milli Yas İlan Edildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Bolu’da yaşanan yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Soruşturmanın geniş çaplı çekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, tüm sorumluların cezalandırılacağını da ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini de açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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