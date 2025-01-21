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Yangın Faciası: 22 Ocak Çarşamba Günü Milli Yas İlan Edildi

Yangın Faciası: 22 Ocak Çarşamba Günü Milli Yas İlan Edildi

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 18:48 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 18:55

Bolu’da yaşanan yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan facia nedeniyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Bolu’da yaşanan yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Bolu’da yaşanan yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın geniş çaplı çekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, tüm sorumluların cezalandırılacağını da ifade etti.

Soruşturmanın geniş çaplı çekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, tüm sorumluların cezalandırılacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini de açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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