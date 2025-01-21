İçimiz Yandı: Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Kimler Öldü?
İçimiz Yandı: Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Kimler Öldü?
Bolu Kartalkaya Kayak merkezinde bulunan bir otel alevlere teslim oldu. 13 katlı ahşap binada çıkan yangın, 66 kişinin ölümüne sebep oldu. Sömestr tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan otelde 51 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde bulunan isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medyada kayıp ihbarları artarken Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından yangında hayatını kaybedenlerin isimleri belli olmaya başladı.
Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz...
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın başladı. Çıkan yangın 10 saatin sonunda ancak söndürülebildi.
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Acı haberler gelmeye devam ederken yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri de belli olmaya başladı.
Elim yangında hayatını kaybeden bir isim, Sözcü Gazetesi’nin tanınan isimlerinden Nedim Türkmen oldu.
Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, eşi ve 3 çocuğu Kartalkaya'da hayatını kaybetti.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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Fenerbahçe Yüzme Şubesinin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak da hayatını kaybetti.
Eski AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarından haber alınamadığı ortaya çıktı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubesinin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettikleri öğrenildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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