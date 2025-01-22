Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'de Meydana Gelen Felaketlerin Ardından İstifa Eden Yetkililer

Türkiye'de Meydana Gelen Felaketlerin Ardından İstifa Eden Yetkililer

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 17:56

Türkiye, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla sarsıldı. 13 katlı ahşap otelde çıkan yangın, ancak 10 saatin ardından söndürülebildi. 76 kişinin hayatını kaybettiği elim olayda onlarca kişi yaralandı, çocuklar ve aileler hayattan koptu. Fakat yangından kimin sorumlu olduğu bilinmiyor. Ortada çok çeşitli iddialar bulunuyor elbette.

İçimizin yandığı bu olay, maalesef bizler için bir ilk değil. Son yıllarda deprem başta olmak üzere birçok felaket yaşadık. 11 ilimizin etkilendiği depremde 45 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce kişi evinden, memleketinden oldu. 'Daha kötüsü olamaz' dediğimiz anlarda nedense hep başımıza daha kötü şeyler geldi. 

İzmir'de sokakta yürüyen kişiler elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, Çorlu'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayattan koptu, Antalya'da teleferiğe binen kişiler mahsur kaldı, maden facialarında onlarca işçi hayata gözlerini yumdu, ülkenin birçok noktasında alevler yükseldi ve daha aklımıza gelmeyen onlarca felaket...

Bizler 'bir kişi, üç kişi, beş kişi' diyerek sayıları saysak da hayatını kaybedenlerin acısı dinmedi, dinmeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte ülkemizde meydana gelen felaketlerden sonra sorumluluk alarak istifa edenler...

1-

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
65
20
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Sanziro

manidar 👌

palpito777

Darısı malum şahsın başına 777 🙏

b.marley

malum şahıs kim

Dora sel

ben de şaşırdım bizimkiler istifa nedir bilmez diye