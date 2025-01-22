Türkiye'de Meydana Gelen Felaketlerin Ardından İstifa Eden Yetkililer

Türkiye, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla sarsıldı. 13 katlı ahşap otelde çıkan yangın, ancak 10 saatin ardından söndürülebildi. 76 kişinin hayatını kaybettiği elim olayda onlarca kişi yaralandı, çocuklar ve aileler hayattan koptu. Fakat yangından kimin sorumlu olduğu bilinmiyor. Ortada çok çeşitli iddialar bulunuyor elbette.

İçimizin yandığı bu olay, maalesef bizler için bir ilk değil. Son yıllarda deprem başta olmak üzere birçok felaket yaşadık. 11 ilimizin etkilendiği depremde 45 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlerce kişi evinden, memleketinden oldu. 'Daha kötüsü olamaz' dediğimiz anlarda nedense hep başımıza daha kötü şeyler geldi.

İzmir'de sokakta yürüyen kişiler elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, Çorlu'da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayattan koptu, Antalya'da teleferiğe binen kişiler mahsur kaldı, maden facialarında onlarca işçi hayata gözlerini yumdu, ülkenin birçok noktasında alevler yükseldi ve daha aklımıza gelmeyen onlarca felaket...

Bizler 'bir kişi, üç kişi, beş kişi' diyerek sayıları saysak da hayatını kaybedenlerin acısı dinmedi, dinmeyecek.