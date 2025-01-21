Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen’in Kızı Böyle Yardım İstemiş: "Aileme Ulaşamıyorum"

Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal isimli otelde çıkan yangın faciasının üzüntüsünü yaşıyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen ve ailesi de bulunuyor. Nedim Türkmen’in kızı olan Ala Türkmen’in ise yangın sırasında sosyal medyadan yaptığı yardım mesajı ortaya çıktı.