Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen’in Kızı Böyle Yardım İstemiş: "Aileme Ulaşamıyorum"
Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen’in Kızı Böyle Yardım İstemiş: "Aileme Ulaşamıyorum"
Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal isimli otelde çıkan yangın faciasının üzüntüsünü yaşıyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen ve ailesi de bulunuyor. Nedim Türkmen’in kızı olan Ala Türkmen’in ise yangın sırasında sosyal medyadan yaptığı yardım mesajı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu’da yaşanan yangın faciası Türkiye’nin gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de ise yaralandığı otel yangınında vefat edenlerden birisi de Sözcü Gazetesi’nin tanınan isimlerinden Nedim Türkmen olduğu ortaya çıktı.
Nedim Türkmen’in beraber tatil yaptığı eşi Ayşe Neva Türkmen, 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata Türkmen ve 20 yaşındaki kızı Ala Türkmen de korkunç yangında vefat etti.
Ala Türkmen’in, yangın sırasında sosyal medyadan yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın