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Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen’in Kızı Böyle Yardım İstemiş: "Aileme Ulaşamıyorum"

Hayatını Kaybeden Nedim Türkmen’in Kızı Böyle Yardım İstemiş: "Aileme Ulaşamıyorum"

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 17:19

Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal isimli otelde çıkan yangın faciasının üzüntüsünü yaşıyor. Son yapılan resmi açıklamaya göre yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Sözcü Gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen ve ailesi de bulunuyor. Nedim Türkmen’in kızı olan Ala Türkmen’in ise yangın sırasında sosyal medyadan yaptığı yardım mesajı ortaya çıktı.

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Bolu’da yaşanan yangın faciası Türkiye’nin gündeminde.

Bolu’da yaşanan yangın faciası Türkiye’nin gündeminde.

66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de ise yaralandığı otel yangınında vefat edenlerden birisi de Sözcü Gazetesi’nin tanınan isimlerinden Nedim Türkmen olduğu ortaya çıktı.

66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de ise yaralandığı otel yangınında vefat edenlerden birisi de Sözcü Gazetesi’nin tanınan isimlerinden Nedim Türkmen olduğu ortaya çıktı.

Nedim Türkmen’in beraber tatil yaptığı eşi Ayşe Neva Türkmen, 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata Türkmen ve 20 yaşındaki kızı Ala Türkmen de korkunç yangında vefat etti.

Nedim Türkmen’in beraber tatil yaptığı eşi Ayşe Neva Türkmen, 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata Türkmen ve 20 yaşındaki kızı Ala Türkmen de korkunç yangında vefat etti.

Ala Türkmen’in, yangın sırasında sosyal medyadan yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı

Ala Türkmen’in, yangın sırasında sosyal medyadan yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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