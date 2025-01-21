İhmallere Parmak Bastı: Şahan Gökbakar Kartalkaya'daki Otel Yangına Ateş Püskürdü!
İhmallere Parmak Bastı: Şahan Gökbakar Kartalkaya'daki Otel Yangına Ateş Püskürdü!
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Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da yer aln Grand Kartal Otel’de dün gece yarısı korkunç bir yangın çıktı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 10 saatin ardından söndürülebilen korkunç yangında 51 kişinin yaralandığını 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Onlarca cana mal olan yangının çıktığı otelde en büyük sorunun ihmalsizlik olduğu öne sürülürken tepkiler de çığ gibi büyüdü.
Korkunç facianın ardından CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yangın Güvenliği Uzmanı Esat Ersoy “Binada yangın yağmurlama tesisatı yok" ifadelerini kullanırken otelde yangın merdivenlerinin de olmadığını iddia etti.
Büyüyen yangına ihmaller sonucu müdahale edilemediği iddiaları artarken bir sert çıkış da Şahan Gökbakar'dan geldi.
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Gökbakar "Kartalkaya'da yaşanan feci olaya kaza demek zor! İhmaller ardı ardına gelince büyük facialar oluyor. Kurtulanların iddialarına göre ne yangın merdiveni varmış ne alarm çalmış. Bu otelle yangın merdiveni ve alarm sistemi yeterli olmadan ruhsat verenler de denetleyenler de suça ortak" sözleriyle ateş püskürdü!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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