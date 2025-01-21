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İhmallere Parmak Bastı: Şahan Gökbakar Kartalkaya'daki Otel Yangına Ateş Püskürdü!

İhmallere Parmak Bastı: Şahan Gökbakar Kartalkaya'daki Otel Yangına Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.01.2025 - 17:04

Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel'de dün gece saatlerinde çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. 66 kişinin öldü 51 kişinin de yaralandığını açıklanan korkunç olaya tepkiler çığ büyürken Şahan Gökbakar da ses yükseltti. Ünlü komedyen paylaşımında ihmallere dikkat çekti!

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Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da yer aln Grand Kartal Otel’de dün gece yarısı korkunç bir yangın çıktı.

Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da yer aln Grand Kartal Otel’de dün gece yarısı korkunç bir yangın çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 10 saatin ardından söndürülebilen korkunç yangında 51 kişinin yaralandığını 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 10 saatin ardından söndürülebilen korkunç yangında 51 kişinin yaralandığını 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Onlarca cana mal olan yangının çıktığı otelde en büyük sorunun ihmalsizlik olduğu öne sürülürken tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Onlarca cana mal olan yangının çıktığı otelde en büyük sorunun ihmalsizlik olduğu öne sürülürken tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Korkunç facianın ardından CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yangın Güvenliği Uzmanı Esat Ersoy “Binada yangın yağmurlama tesisatı yok" ifadelerini kullanırken otelde yangın merdivenlerinin de olmadığını iddia etti.

Korkunç facianın ardından CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yangın Güvenliği Uzmanı Esat Ersoy “Binada yangın yağmurlama tesisatı yok" ifadelerini kullanırken otelde yangın merdivenlerinin de olmadığını iddia etti.

Gazeteci Sinan Burhan tv100 yayınında yangın anında otelde olan bir vatandaşın mesajını okudu: "Yangın merdiveni yoktu, duman dedektörü yoktu, yangın tüpü yoktu’"

Sosyal medyanın ayağa kalktığı anlarda ünlülerden de tepkiler ve baş sağlığı mesajları yağdı.

Büyüyen yangına ihmaller sonucu müdahale edilemediği iddiaları artarken bir sert çıkış da Şahan Gökbakar'dan geldi.

Büyüyen yangına ihmaller sonucu müdahale edilemediği iddiaları artarken bir sert çıkış da Şahan Gökbakar'dan geldi.
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Gökbakar "Kartalkaya'da yaşanan feci olaya kaza demek zor! İhmaller ardı ardına gelince büyük facialar oluyor. Kurtulanların iddialarına göre ne yangın merdiveni varmış ne alarm çalmış. Bu otelle yangın merdiveni ve alarm sistemi yeterli olmadan ruhsat verenler de denetleyenler de suça ortak" sözleriyle ateş püskürdü!

Gökbakar "Kartalkaya'da yaşanan feci olaya kaza demek zor! İhmaller ardı ardına gelince büyük facialar oluyor. Kurtulanların iddialarına göre ne yangın merdiveni varmış ne alarm çalmış. Bu otelle yangın merdiveni ve alarm sistemi yeterli olmadan ruhsat verenler de denetleyenler de suça ortak" sözleriyle ateş püskürdü!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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