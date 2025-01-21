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Bolu Kartalkaya’daki Otel Faciasında Gündem Olan Skandal İddialar: “Yangın Merdiveni Yoktu”

Bolu Kartalkaya’daki Otel Faciasında Gündem Olan Skandal İddialar: “Yangın Merdiveni Yoktu”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 12:14

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında son açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi yaralandı. Yangının sonrasında otelle ilgili korkunç iddialar gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayında kendisine gelen mesajı okudu.

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Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece 03:30 sularında yangın çıktı.

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece 03:30 sularında yangın çıktı.

Yangında çok fazla can kaybı yaşandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi.

Yangında çok fazla can kaybı yaşandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi.

Yangın anında otelde olanların anlattıkları kan dondurdu. Yangında hiçbir alarm çalmadığı belirtildi. Dumandan göz gözü görmedi.

Yangın anında otelde olanların anlattıkları kan dondurdu. Yangında hiçbir alarm çalmadığı belirtildi. Dumandan göz gözü görmedi.

Gazeteci Sinan Burhan tv100 canlı yayınında otelde yangın anında olan bir vatandaşın kendisine ilettiği mesajı okudu:

Gazeteci Sinan Burhan tv100 canlı yayınında otelde yangın anında olan bir vatandaşın kendisine ilettiği mesajı okudu:

'Otelde kalan bir vatandaşımızın mesajını attılar bana. Vatandaşımız diyor ki “Çocuğum ve eşim içeride kaldı. Yangın merdiveni yoktu, duman dedektörü yoktu, yangın tüpü yoktu’ diye mesaj attılar bana. Can havliyle görülmemiş de olabilir ama bu vahim bir iddia. Birde Gazeteci Meslektaşımız Nedim Türkmen’in de ailesiyle orada olduğu ifade ediliyor. Ondan da haber alınamıyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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