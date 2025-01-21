Bolu Kartalkaya’daki Otel Faciasında Gündem Olan Skandal İddialar: “Yangın Merdiveni Yoktu”
Bolu Kartalkaya’daki Otel Faciasında Gündem Olan Skandal İddialar: “Yangın Merdiveni Yoktu”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de gece 03:30 sularında yangın çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangında çok fazla can kaybı yaşandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığı söyledi.
Yangın anında otelde olanların anlattıkları kan dondurdu. Yangında hiçbir alarm çalmadığı belirtildi. Dumandan göz gözü görmedi.
Gazeteci Sinan Burhan tv100 canlı yayınında otelde yangın anında olan bir vatandaşın kendisine ilettiği mesajı okudu:
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın