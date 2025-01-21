Bolu Kartalkaya’daki Otel Faciasında Gündem Olan Skandal İddialar: “Yangın Merdiveni Yoktu”

'Otelde kalan bir vatandaşımızın mesajını attılar bana. Vatandaşımız diyor ki “Çocuğum ve eşim içeride kaldı. Yangın merdiveni yoktu, duman dedektörü yoktu, yangın tüpü yoktu’ diye mesaj attılar bana. Can havliyle görülmemiş de olabilir ama bu vahim bir iddia. Birde Gazeteci Meslektaşımız Nedim Türkmen’in de ailesiyle orada olduğu ifade ediliyor. Ondan da haber alınamıyor.'